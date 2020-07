Slovacchia e Polonia firmano accordo per protezione congiunta dello spazio aereo

Lo scorso giovedì il ministro della Difesa slovacco Jaroslav Naď, durante una visita in Polonia, ha firmato con la sua controparte polacca Mariusz Błaszczak un accordo bilaterale sulla cooperazione in materia di protezione dello spazio aereo. «L’identificazione di nuove opportunità e possibilità di cooperazione tra le Repubbliche slovacca e polacca, nonché gli sforzi per affrontare congiuntamente le sfide in campo politico-militare, possono contribuire al raggiungimento più efficace degli obiettivi comuni di entrambi i paesi, sia all’interno dell’UE che della NATO, sia a livello regionale che bilaterale», ha dichiarato il ministro Naď secondo il . L’accordo, a parere di Naď, è un incoraggiamendo allo «sviluppo della cooperazione transfrontaliera tra i nostri paesi nel campo della protezione dello spazio aereo». La Polonia, ha sottolineato lo slovacco, «utilizza da molti anni gli aerei da combattimento F-16, e la loro esperienza andrà anche a beneficio della Slovacchia». La Slovacchia riceverà 14 aerei da combattimento F-16 nei prossimi anni, e già da ora deve iniziare a preparare la sostituzione della flotta dei vecchi MiG-29.

L’accordo con Varsavia ha, tra le altre cose, l’obiettivo di stabilire le condizioni per la cooperazione nel campo dell’addestramento all’aviazione militare, delle esercitazioni e dell’esecuzione dei compiti relativi alla protezione dello spazio aereo nell’ambito del sistema integrato di difesa aerea e missilistica della NATO – NATINAMDS. Naď ha anche evidenziato l’importanza del progetto di estensione della cooperazione in questo settore ad un altro paese del gruppo Visegrad.

Tra i due ministri si è inoltre toccato il tema delle possibilità di sviluppare collaborazioni tra le aziende del settore della difesa dei due paesi, un argomento su cui il ministero slovacco ha dichiarato interesse prioritario.

(Red)

Foto CC0