Produzione industriale: -33% a maggio, ancora peggio il settore dell’auto (-56%)

Tonfo nel mese di maggio per la produzione industriale della Slovacchia, che è calata complessivamente del 33,5% su base annua, anche se ha registrato un aumento di quasi il 20% rispetto ad aprile. I dati pubblicati venerdì dall’Ufficio di Statistica slovacco indicano che il calo di produzione è dovuto principalmente alla forte contrazione del settore automobilistico, che è precipitato del 56,9%. Dati molto negativi anche per le attività dell’industria manifatturiera, diminuite del 37,6%, per il settore della gomma e materie plastiche (-35,5%) e altri comparti industriali.

Rispetto al mese di aprile, dopo gli aggiustamenti stagionali, la produzione industriale è aumentata del 19,7%, mentre il risultato dei primi cinque mesi dell’anno indica una produzione industriale in discesa di un quinto in confronto all’anno precedente (-19,5%).

Non è andata molto bene anche per il settore edile, con un indice di produzione industriale sceso del 12,4% su base annua a maggio 2020. La produzione nelle costruzioni risulta superiore ad aprile del 2% nel confronto mensile.

I dati emessi dall’Ufficio di Statistica hanno sorpreso gli economisti, che si attendevano numeri più positivi. Soprattutto nel settore automobilistico, dove si registra un crollo di oltre la metà della produzione industriale anche se l’industria automobilistica slovacca ha quasi raddoppiato la sua produzione rispetto ad aprile. Ora si deve puntare su una ripresa più veloce a giugno, e sicuramente nei mesi a venire con cifre più accettabili, grazie al notevole allentamento delle misure anti-virus che ha avuto luogo a cavallo tra maggio e giugno. È anche vero che la ripresa dell’industria slovacca dipenderà in modo essenziale dalla domanda estera, in quanto il tessuto industriale della Slovacchia è fondamentalmente votato all’export di molta della sua produzione.

(Red)

