Nuovo sito web per la mappatura e il controllo dei terreni agricoli

Un nuovo consentirà di semplificare l’accesso alle informazioni sui terreni agricoli, compresi i dati sui proprietari, gli affitti e l’eventuale richiesta di sussidi. L’obiettivo della creazione di un unico database, realizzato in collaborazione con l’Ufficio di Geodesia, Cartografia e Catasto, è quello di assicurare maggiore trasparenza nella gestione di un sistema troppo a lungo trascurato, il ministro dell’Agricoltura, Ján Mičovský (OĽaNO).

Proprio la mancanza di un sistema di controllo efficace ha reso possibile una serie di frodi nelle richieste di sussidi agricoli, spesso presentate per aree coltivabili adibite in realtà a tutt’altro scopo, dai parcheggi ai campi di volo o, addirittura, per terreni non appartenenti né in proprietà né in affitto ai richiedenti. E quel che è piu grave, tali frodi hanno coinvolto anche personaggi eccellenti della scena politica slovacca e della stessa Agenzia per i pagamenti agricoli (PPA).

Il sito web, che sarà ora collegato alla piattaforma online , consentirà di ottenere informazioni più dettagliate su coloro che presentano domanda per i sussidi agricoli, permettendo di scoprire con un semplice clic la presenza di un eventuale giro d’affari condotto da società di copertura o i debiti degli agricoltori.

I dati pubblicati nel sito web del Ministero dell’Agricoltura, in combinazione con i dati del catasto immobiliare, aiuteranno anche a fare chiarezza nei procedimenti penali per reati riguardanti le proprietà agricole“, ha precisato Martin Fecko, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali.

(Paola Ferraris)

Foto: mpsr.sk