L’Europa è in ritardo su parità di genere e cambiamento climatico

Quando si tratta di diritti delle donne e di clima in Europa, lo sviluppo sostenibile è ancora lontano dal diventare realtà. Come dimostrano i nuovi dati Eurostat, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile [Sustainable development in the European Union, SDGs; OSS in italiano, ndr] negli ultimi cinque anni sono stati solo parzialmente raggiunti.

“Questo rapporto è il nostro contributo più recente al dibattito sulla forma dell’Europa e del nostro mondo dal 2030 in poi, e sulle azioni che dobbiamo intraprendere per raggiungere questi obiettivi,” ha dichiarato il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni in occasione della presentazione dei risultati del rapporto sui .

Nel complesso, l’Ue ha fatto buoni o discreti progressi. Tuttavia, l’OSS 5 “parità di genere” e l’OSS 13 “lotta per il cambio climatico” sono stati trascurati.

Non si registra nessun progresso per l’OSS 13 negli ultimi cinque anni, mentre per l’OSS 5, l’Ue si è allontanata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile.

“Ci sono ancora molte sfide da affrontare per raggiungere la parità tra donne e uomini,” commenta l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere ( ). “Per citarne solo alcune: il divario retributivo di genere, l’iniqua distribuzione del lavoro non retribuito o le esperienze di violenza di genere”. Secondo l’EIGE negli ultimi anni sono emerse anche nuove sfide, tra cui quelle introdotte da digitalizzazione, recenti flussi migratori e da un crescente contraccolpo contro la parità di genere. “Il mix di fattori dietro a queste disuguaglianze è spesso complesso e si iscrive in un contesto specifico. Solitamente coinvolge alcuni stereotipi di genere sottostanti, la natura sessuata delle pratiche, strutture, ricerche e politiche sociali, gli squilibri di potere e di opportunità”.

Nel corso della presentazione del rapporto, Gentiloni ha dichiarato: “È incoraggiante vedere i progressi in termini di rappresentanza femminile nei Parlamenti nazionali – da poco più del 20% all’inizio degli anni Duemila al 32,1% dell’anno scorso – ma chiaramente c’è ancora tanta strada da fare”.

Sempre secondo l’EIGE c’è un legame tra questi due obiettivi: “Le persone più esposte alle conseguenze del cambiamento climatico tendono spesso ad essere le donne, a causa della persistenza di disuguaglianze sociali. Ad esempio, la povertà energetica colpisce in modo sproporzionato le donne nubili (soprattutto le anziane con basse pensioni), le madri sole e le famiglie a guida femminile, e può essere aggravata da interventi relativi alla politica climatica.”

Inoltre, le donne sono tuttora sottorappresentate nella definizione, la pianificazione e l’attuazione delle politiche ambientali o in settori chiave come l’energia, i trasporti, l’acqua, i rifiuti, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca. “Si ritiene che il basso livello della diversità di genere nel settore energetico influisca sull’innovazione e limiti gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico”, osserva l’Istituto.

D’altro canto, sono stati raggiunti buoni risultati in campi come la riduzione della povertà e la giustizia.

I dati mostrano che gli Stati membri hanno realizzato notevoli progressi verso il raggiungimento complessivo dell’OSS 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti” e buoni (anche se più lenti) progressi per l’OSS 1 “configgere la povertà”, l’OSS 3 “Salute e benessere”, l’OSS 2 “Sconfiggere la fame” e l’OSS 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”.

La crisi dovuta alla pandemia di coronavirus offre alcune opportunità per il futuro. “La crisi COVID-19 ha evidenziato alcune particolari disuguaglianze di genere, ad esempio nella violenza di genere, la presa in carico e la cura delle persone non retribuita e nella segregazione di genere in alcuni settori”, aggiunge l’EIGEI. “Ci auguriamo che questo possa dare un’ulteriore spinta ai decisori politici per colmare il divario tra donne e uomini.”

Allo stesso modo, il Green Deal europeo dovrebbe essere in grado di affrontare le sfide attuali con ambizione: “Mentre combattiamo le ripercussioni drammatiche della pandemia, non dobbiamo perdere di vista le sfide globali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e le crescenti disuguaglianze sociali ed economiche,” ha aggiunto Gentiloni il 22 giugno scorso. “L’attuazione delle politiche per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile è il nostro piano d’azione verso un mondo migliore, e l’Europa deve essere in prima linea in questo cammino.”

(Emanuela Barbiroglio, cc by nc sa)

Foto CC0