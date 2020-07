“Cammina Italia”: pubblicata la nuova guida tra le regioni italiane

Dalla “Via degli Dei” al “Cammino dei Sibillini”, dalla “Via Francigena” al “Cammino dei Briganti”, dal “Cammino Materano” alla “Traversata del Finalese”: ecco l’Italia a piedi uscita il 2 luglio, in libreria, sotto il titolo “ ”, a cura della Compagnia dei Cammini – associazione nazionale che lavora per diffondere la cultura del camminare in Italia – che comprende 20 itinerari a piedi, uno per regione, adatti a tutte le età e percorribili tutto l’anno.

La guida di 144 pagine è edita da Ediciclo e in vendita in libreria (14 euro) ma è anche disponibile in edicola per tre settimane in allegato al quotidiano “Il Sole 24 Ore” (11,90 euro). Il progetto, curato da Luca Gianotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini, inizia con la prefazione dello scrittore e guida Luigi Nacci e prosegue con venti itinerari raccontati da guide celebri e di esperienza come Franco Michieli, Davide Sapienza, Mauro Agliata, Claudio Ansaloni, Micha Calà, Laura Ciaghi, Nanni Di Falco, Luca Gianotti, Andrea Laurenzano, Elisa Leger, Fabiana Mapelli, Cristina Mori, Daniele Moschini e Cesidio Pandolfi.

«Durante il lockdown abbiamo capito quanta voglia c’era di tornare a camminare in natura, all’aria aperta, di respirare, sentire l’aria che entra nei polmoni senza restrizioni o filtri e sentirci in armonia con l’universo – spiega Luca Gianotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini -. Per questo abbiamo approfittato di quel momento buio per mettere nero su bianco la nostra esperienza nella speranza di condividerla presto con tutti quelli che sognavano di rimettersi in cammino. Il risultato è stato un libro collettivo, un libro di squadra, una bella esperienza in cui mettere insieme i tasselli di tutti e veder sbocciare in tipografia queste 144 pagine colorate».

Il libro propone una selezione di 20 tra i migliori itinerari in Italia, uno per regione, consigliati da esperti del settore da compiere a piedi in 4/7 giorni. Ogni itinerario contiene la descrizione del percorso giorno per giorno, una mappa, le strutture consigliate per il pernottamento e il ristoro, le tracce gps gratuite e le cartine. Pensato proprio per chi, camminando, vuole ripartire per scoprire l’Italia la guida è un modo per iniziare con un nuovo passo, un viaggio diverso, per camminare da soli o in compagnia, all’insegna del benessere, della consapevolezza e del divertimento.

GLI ITINERARI



Valle D’Aosta Le Tre Valli: Veny, La Thuile, Valgrisenche di C. Ansaloni

Piemonte Il giro del Marguareis di E. Leger

Liguria La traversata del Finalese di E. Leger

Lombardia La Via dei Silter di D. Sapienza

Trentino Alto Adige La Via di San Vili di L. Ciaghi

Veneto Alta Via n. 1 da Agordo a Cortina di F. Michieli

Friuli Venezia Giulia Carso aspro e dolce di L. Nacci

Emilia Romagna La Via degli Dei di C. Mori

Toscana La Via Francigena senese di F. Mapelli

Umbria Il cuore del Cammino nelle Terre Mutate di D. Moschini

Marche Cammino dei Sibillini di F. Michieli

Lazio Via Francigena da Viterbo a Roma di M. Agliata

Abruzzo Il Cammino dei Briganti di L. Gianotti

Molise Il Tratturo Pescasseroli Candela di C. Pandolfi

Campania Penisola Sorrentina, un balcone sul mare di L. Gianotti

Puglia La Via Salentina, da Lecce a Santa Maria di Leuca di L. Gianotti

Basilicata Il Cammino Materano di M. Calà

Calabria Il Sentiero dell’Inglese in Aspromonte di A. Laurenzano

Sicilia Il Cammino Ibleo di N. Di Falco

Sardegna Il Cammino di Santa Barbara di C. Mori.

(aise)

Foto Pxhere CC0 / Siena, il Duomo