Nel 2019 la spesa per la difesa ha raggiunto l’1,74% del PIL

Nel 2019 le spese della Slovacchia per il settore della difesa sono ammontate a 1,67 miliardi di euro, pari all’1,74% del PIL nazionale, secondo una relazione approvata dal governo mercoledì scorso. Secondo il documento, la crescita delle spese di difesa della Slovacchia tra il 2012 e il 2019 è stata tra le quattro più alte nella NATO. L’aumento più marcato rispetto all’anno precedente è stato registrato lo scorso anno, quando la maggior parte del budget a disposizione è stato usato per pagare le rate della flotta di caccia da combattimento F-16.

Nel rapporto si afferma che la Slovacchia ha da tempo spese superiori alla media per il personale militare, ma spese inferiori alla media per la costruzione di infrastrutture e altre attività. Quanto agli investimenti nell’ammodernamento delle dotazioni e armamenti, la Slovacchia si trova nella media rispetto agli altri Stati membri dell’Alleanza Nordatlantica. Mantenendo tuttavia il livello di spesa previsto, la Slovacchia raggiungerebbe una quota del 2% del PIL per la difesa nel 2022.

Il ministro delle Finanze Eduard Heger a una conferenza stampa insieme al collega della Difesa Jaroslav Naď (entrambi del partito OĽaNO) hanno confermato che la Slovacchia non sta rispettando i propri obiettivi strategici per la difesa e al tempo stesso i suoi impegni finanziari nei confronti della NATO, e accusa per questo risultato il lavoro dei precedenti governi. Secondo il documento di revisione della spesa per la difesa redatto dal dipartimento Value for Money (ÚHP) presso il Ministero delle Finanze, le Forze armate slovacche necessitano di un nuovo piano di sviluppo e di un maggiore controllo pubblico. Una migliore pianificazione degli investimenti contribuirà a migliorare i risultati, e ottimizzando le spese si potranno risparmiare almeno 114 milioni di euro all’anno da utilizzare per le priorità del ministero, dice la relazione.

La Slovacchia attualmente fornisce alla NATO l’80% delle unità richieste dall’Alleanza per gli obiettivi di difesa collettiva, e tali unità soddisfano gli obiettivi di qualità delle capacità di difesa solo al 39%. Il ministro Naď ha affermato che è ora obiettivo del ministero migliorare le condizioni per lo svolgimento del servizio dei militari, con acquisti trasparenti ed economici di attrezzature, ma anche migliorare la credibilità della Slovacchia agli occhi dei partner occidentali nella NATO. Naď è convinto che sia necessaria «una discussione pubblica sulla difesa» del paese, convinto di poter garantire una gestione del ministero senza scandali o corruzione. Ha poi assicurato a soldati e civili impiegati presso il settore difesa che non saranno decisi licenziamenti o riduzioni di stipendio e che si stanno preparando nuove gare pubbliche per acquisti ormai non più rimandabili per componenti di equipaggiamento, materiali e servizi correlati per i soldati. Nel 2020 sono previste spese per oltre 15,5 milioni di euro, oltre 3 milioni in più dello scorso anno. In particolare dovranno essere acquistati materiali e forniture di cui si prova una critica carenza, tra cui uniformi, abiti da lavoro, magliette, scarpe o biancheria intima, ma anche attrezzature sportive e dispositivi di protezione individuale, oltre a cappelli, caschi e abbigliamento termico e guanti per il servizio invernale che, dice, il ministro, molti militari lamentavano di dovere acquistare da soli. Allo stesso tempo, ha aggiunto che il suo obiettivo è quello di fornire ai soldati tutto ciò di cui hanno bisogno nel più breve tempo possibile, ma soprattutto in modo trasparente ed efficiente.

Considerando che gli investimenti negli anni scorsi sono stati basati su piani obsoleti, per cui il ministero ha rinviato o ridotto i progetti prioritari, riducendone l’efficacia, preferendo investimenti costosi senza spiegarne i vantaggi, dice il documento di revisione della spesa, si raccomanda ora di sviluppare un nuovo modello degli obiettivi delle Forze armate e un piano di sviluppo della difesa a lungo termine, che determinerà le priorità degli armamenti. L’ottimizzazione degli investimenti previsti consentirebbe di spostare ai progetti maggiormente prioritari da 2 a 2,3 miliardi di euro.

(Red)

Foto CC0

Un caccia F-16