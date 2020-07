Dalla Slovacchia 101 milioni di aiuti allo sviluppo. Dovrebbe fare tre volte tanto

Nel 2019 la Slovacchia ha fornito assistenza ufficiale allo sviluppo (APS) per un importo di 101,8 milioni di euro, pari allo 0,11% del Reddito nazionale lordo, che nel 2019 ammontava a 92,8 miliardi. Un rapporto approvato dal governo mercoledì sulle attività di politica di cooperazione internazionale di SlovakAid mostra che il governo della Slovacchia ha stanziato 19,4 milioni di euro in cooperazione bilaterale allo sviluppo e 82,4 milioni di euro per programmi di cooperazione multilaterale allo sviluppo attraverso contributi a organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie internazionali.

Nella relazione si legge che la Slovacchia «continua a rimanere indietro nel raggiungere gli obiettivi a cui si è impegnata a livello dell’UE, vale a dire raggiungere la quota dello 0,33% di APS in confronto all’RNL (Reddito nazionale lordo) entro il 2030». Il Ministero degli Affari esteri ed europei afferma che tali impegni rimangono validi alla luce dell’Agenda 2030.

Nel gennaio 2019, si ricorda nel documento, la Slovacchia ha confermato il suo impegno nella cooperazione allo sviluppo di partner responsabile che risponde in modo flessibile alle sfide del tempo con l’approvazione della nuova strategia di cooperazione a medio termine per gli anni 2019-2023. Anche nel 2019, come negli anni precedenti, i partner chiave di SlovakAid sono state le organizzazioni non governative slovacche, che implementano la parte più importante della cooperazione bilaterale allo sviluppo. Attraverso la piattaforma delle organizzazioni di sviluppo – Ambrely, hanno anche partecipato alla definizione del sistema di cooperazione allo sviluppo e alla razionalizzazione dei suoi singoli strumenti”, aggiunge il materiale.

