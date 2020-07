Prestiti speciali alle imprese per l’emergenza Covid, accordo siglato finora con tre banche commerciali

Dopo l’accordo già firmato con VÚB Banka, le imprese potranno chiedere prestiti a condizioni speciali per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19 anche a Tatra banka e Slovenská sporiteľňa. Lo il ministero delle Finanze dopo che l’istituto speciale statale Eximbanka ha siglato l’accordo con altre due banche sulla fornitura di garanzie dello Stato fino all’80% sulle somme erogate. Gli imprenditori potranno così ottenere prestiti a condizioni vantaggiose da 2 a 20 milioni di euro dalle tre maggiori banche del paese, con un tasso di interesse annuo massimo dell’1,9%. È anche previsto l’addebito di una commissione per le garanzie, a seconda dell’importo del prestito, che però verrà annullata se la ditta ricevente mantiene il suo attuale livello occupazionale. I prestiti, che devono fornire alle aziende liquidità sufficiente a traghettarle fuori dall’emergenza, potranno essere forniti fino al 31 dicembre 2020 e avranno una durata compresa tra 2 e 6 anni. Il governo ha fissato un programma di prestiti che dovrebbe garantire la fornitura di nuova liquidità alle imprese per circa mezzo miliardo al mese.

(Red)

Illustr. CC0