Un “Viaggio in Italia” all’Istituto di Cultura di Praga

Riceviamo dall’Ambasciata d’Italia a Praga e pubblichiamo:

Dal 26 giugno e fino al 30 luglio il chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospita la mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici. Ciascun pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l’icona e un pensiero di un personaggio rappresentativo della regione, un’opera d’arte, un prodotto enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del territorio, con l’obiettivo di dare una variegata panoramica dell’offerta turistica e culturale dell’Italia.

Nel corso della cerimonia di apertura, tenutasi ieri alla presenza di un qualificato pubblico ceco e italiano di giornalisti, tour operator, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e imprenditoriale, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’IIC Alberta Lai hanno sottolineato come l’esposizione costituisca un tributo all’Italia e alle sue regioni attraverso un comune paradigma fatto di paesaggi, letteratura, arte, cucina e artigianato declinato secondo differenti modalità territoriali.

“Viaggio in Italia” segna la ripresa, negli spazi aperti del chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura, degli appuntamenti pubblici organizzati da Ambasciata e Istituto. La mostra è organizzata nell’ambito del progetto #VivereALL’Italiana, il piano di promozione integrata promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per sostenere nel mondo le eccellenze del “Sistema Paese” ed è dedicata alla “voglia di Italia” che nei mesi di emergenza legata alla pandemia è spesso stata oggetto dei sogni del grande pubblico ceco.