IFP: la pandemia farà scendere del 5,6% le entrate fiscali dello Stato

La pandemia di Covid-19 produrrà un calo significativo dell’economia slovacca, che a sua volta provocherà un calo del 5,6% delle entrate fiscali su base annua. La del ministero delle Finanze parla di 1,6 miliardi di euro in meno rispetto allo scorso anno, quando le entrate da tasse e tributi erano state pari a 29 miliardi. L’unico lato positivo della questione, dice l’IFP, è che il calo delle entrate atteso per il 2020 è meno drammatico rispetto alle precedenti stime di aprile, quando si era prospettato un -6,9% di entrate fiscali pari a 3,1 miliardi di euro.

Le attuali stime hanno preso in considerazione un minor calo dei consumi interni e una situazione meno tragica nel mercato del lavoro. A differenza della crisi del 2009, questa volta la riscossione dell’IVA, almeno per ora, non sta mostrando i segni di una flessione pronunciata come era verosimile attendersi.

Gli analisti del ministero ritengono che dal 2021 si verificherà una lenta ripresa dei ricavi fiscali, in ​​linea con il risveglio dell’economia. A tutt’oggi il principale rischio all’orizzonte rimante il possibile l’arrivo di una seconda ondata della pandemia, che provocherebbe un grave peggioramento della recessione.

Il maggior calo di gettito fiscale è previsto nel settore delle imprese, del 27% in meno su base annua (+24% nel 2009, l’unico anno finora con il PIL in rosso per la Slovacchia). Per l’Imposta sul valore aggiunto (IVA) si stima una diminuzione del 7% (-9% nel 2009), percentuale simile a quella del calo dei consumi delle famiglie.

(Red)

Foto klimkin CC0