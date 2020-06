Aggiornamento sugli ingressi in Slovacchia per chi proviene dall’Italia

Si ricorda ai connazionali che, ai sensi delle misure disposte dalle Autorità slovacche, incombe su tutte le persone che provengono dall’Italia l’obbligo di consegna dell’esito negativo del test RT-PCR al COVID-19 alla polizia slovacca alla frontiera. In alternativa, qualora il controllo di polizia non venga eseguito, è necessario consegnare l’esito negativo al locale Istituto per la Salute Pubblica (Regionálny úrad verejného zdravotníctva). L’esito del test deve essere reso in inglese, tedesco, ceco o slovacco.

Successivamente è d’obbligo effettuare un periodo di isolamento domiciliare. È obbligatorio sottoporsi ad una diagnosi di laboratorio per il Covid19 non prima del quinto giorno di isolamento. In caso di esito negativo, l’isolamento domestico cesserà. L’isolamento deve essere effettuato da tutte le persone conviventi.