Visita dell’Ambasciatore italiano Meucci alla Camera di Commercio ItaloSlovacca

Riceviamo dall’Ambasciata d’Italia e pubblichiamo:

Bratislava, 29 giugno 2020 – L’Ambasciatore d’Italia in Slovacchia Gabriele Meucci ha effettuato oggi una visita presso la Camera di Commercio Italo-Slovacca. Nel corso della visita, all’indomani dell’Assemblea Generale 2020 della Camera e a chiusura della fase di emergenza vissuta dalla Slovacchia a causa della pandemia, l’Amb. Meucci ha voluto esprimere al presidente, Dott. Alexander Resch, un sentito apprezzamento per il lavoro svolto, per la costante e sempre fruttuosa collaborazione e per il sostegno dato alle aziende italiane durante la crisi.

Durante l’emergenza la Camera ha svolto numerose iniziative di informazione, ha organizzato più di 25 webinar, volti a fornire formazione ed assistenza alle imprese italiane, con la partecipazione di più di 700 persone, ed ha coadiuvato l’Ambasciata nell’organizzazione dei viaggi di rimpatrio dei connazionali.

Nel corso della visita l’Ambasciatore ha inoltre discusso con il presidente Resch il piano delle prossime iniziative promozionali, in vista di un’auspicata, compiuta ripresa delle attività in autunno.

“La Camera di Commercio Italo-slovacca costituisce una solida struttura, pienamente inserita nel Sistema Italia coordinato da quest’Ambasciata, ed esercita un’azione importante di aggregazione degli operatori economici italiani ma anche di raccordo con il tessuto imprenditoriale slovacco” – ha dichiarato l’Ambasciatore Meucci – “Sono sicuro che tutti gli imprenditori e gli operatori economici italiani anche nel futuro potranno trovare nella nostra Camera di Commercio in Slovacchia il riferimento di professionalità e competenza necessario per costruire il successo di

ogni iniziativa di valore”.

(Ambasciata d’Italia a Bratislava)