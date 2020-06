ITALIANEAR: l’app con cui trovare all’estero i servizi degli “italiani vicini a te!”

Un’APP gratuita che mette a disposizione la rete dei commercianti e professionisti in tutto il mondo dove c’è almeno una persona che parla italiano: questo il servizio che “Italianear” propone agli italiani che, all’estero, si trovano in difficoltà perché non conoscono bene la lingua del paese che li ospita. “La nostra app mette a loro disposizione i contatti ItaliaNear, ovvero una rete di punti di riferimento (farmacie, negozi, studi medici, agenzie, alberghi, ristoranti) in cui c’è almeno una persona che parla la nostra lingua”, si legge sul sito. “La rete dei contatti ItaliaNear è costituita da commercianti e professionisti (italiani e stranieri) che vivono all’estero, lavorano al pubblico e parlano la nostra lingua. Nella rete troviamo ristoratori, negozianti, medici, farmacisti, artigiani e professionisti di ogni tipo. Tutto ciò che ti serve, nella tua lingua, in tutto il mondo!”.

Il servizio ItaliaNear “è gratuito per tutti: sia per gli utenti (gli italiani all’estero), sia per i contatti (gli esercenti residenti all’estero che parlano la nostra lingua). Il nostro servizio è vantaggioso per tutti: sia per gli utenti, che riescono così a superare la barriera della lingua, sia per i contatti, che in questo modo rendono la loro attività più accogliente e cosmopolita”.

(aise)