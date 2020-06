Ministero dell’Economia: al via il contributo statale per l’affitto

Il Ministero dell’Economia ha predisposto la pagina web contenente il riepilogo di tutte le informazioni necessarie sul contributo statale per l’affitto.

La misura, il Ministro dell’Economia Richard Sulík, è stata adottata dal governo allo scopo di mitigare le conseguenze economiche della pandemia ed è pertanto rivolta agli imprenditori che sono stati costretti a chiudere o ridurre significativamente le proprie attività.

Proprietari e inquilini potranno accedere a materiale informativo utile per la presentazione della richiesta di contributo con le relative condizioni di erogazione.

Le domande possono essere inviate fino al 30 novembre 2020, ma il Ministero dell’Economia invita i richiedenti a presentare la domanda con sufficiente anticipo, per poter ottenere dal locatario le informazioni necessarie e per valutare la concessione della sovvenzione.

In previsione dell’arrivo di un numero considerevole di richieste, il Ministero raccomanda di attenersi alle date di avvio stabilite per la presentazione delle domande in tempi diversi nelle singole regioni del Paese. L’elenco è consultabile nella pagina web sopra menzionata.

Foto: mhsr.sk