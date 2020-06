Riaperte da ieri le scuole secondarie in Slovacchia (non tutte). E alcune chiudono per coronavirus

Da ieri 22 giugno gli alunni della scuola secondaria sono potuti tornare ai banchi di scuola. Tre settimane fa, il 1° giugno, era toccato ad alunni e bambini delle materne e della scuola elementare fino al quinto anno. Le scuole secondarie e le medie dal sesto al nono anno apriranno per sette giorni lavorativi fino al 30 giugno, ma la presenza degli alunni in questo periodo sarà volontaria, lasciata alla decisione dei genitori, ha il ministero dell’Istruzione. I genitori che non mandano i loro figli a scuola ma rimangono a casa con loro riceveranno un sussidio per la cura di un membro della famiglia. In classe alunni e studenti non saranno obbligati a indossare il velo.

In questi ultimi giorni prima delle vacanze estive non si dovrebbero tenere esami o test di fine anno ai ragazzi che sono stati forzatamente a casa fin da marzo. Almeno questo è il suggerimento del ministero, parte «dal presupposto che le scuole utilizzeranno questi giorni principalmente per consegnare le pagelle e per la consegna di di libri di testo. Certamente non raccomanderemo alcun esame o prova» orale o scritta, ha sottolineato il ministro Branislav Gröhling (SaS). Gli insegnanti sono tuttavia incentivati a utilizzare il ritorno degli studenti in classe per verificare il loro livello di apprendimento per prepararsi al meglio durante l’estate al nuovo anno scolastico.

Non tutte le scuole secondarie, che sono gestite dalle regioni autonome, hanno riaperto. Nelle regioni di Prešov e Košice gli alunni non torneranno a scuola fino a martedì 30 giugno, quelle di Nitra e Trnava apriranno lunedì 29 giugno e nella regione di Banská Bystrica dovrebbero aprire solo il 29 e 30 giugno. Nelle regioni di Trenčín e Žilina la decisione se aprire o meno è stata lasciata ai presidi. A Bratislava, dove la regione gestisce 54 scuole secondarie, solo 18 hanno aperto le porte ieri, mentre le altre continueranno l’insegnamento in modo diverso, principalmente online, a parte cinque istituti che resteranno chiusi fino a settembre. Come ha spiegato il governatore regionale di Bratislava Juraj Droba, «La questione se aprire le scuole superiori negli ultimi giorni prima delle vacanze dipendeva dagli stessi presidi delle scuole. Trattandosi di entità giuridiche indipendenti, decidono autonomamente queste questioni, ovviamente coordinandosi con l’amministrazione regionale».

Intanto, a causa di alcuni casi confermati di infezione da Covid-19 nei comuni di Krásno nad Kysucou e Čadca, nella regione di Žilina, sono state – materne, primarie e scuole d’arte. L’insegnamento è stato sospeso fino a nuovo avviso e i bambini e il personale scolastico sottoposti a test per il nuovo coronavirus

