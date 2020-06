Profondissima crisi del turismo, in aprile crollo del settore ricettivo di quasi il 100%

A causa della pandemia di Covid-19 e delle misure adottate per limitarla, in aprile alberghi, pensioni e altre strutture ricettive in Slovacchia hanno registrato un crollo del 98,5% del numero di ospiti rispetto all’aprile dell’anno precedente, come mostra il grafico qui sotto (fonte SUSR). Parliamo di solo 6.700 visitatori, a confronto dei 442mila dello scorso anno e dei quasi 401mila del 2018.

Una percentuale appena meno devastante è quella che segna il calo del numero di pernottamenti, scesi a 35.398 notti nel 2020 con un tonfo del 96,9% su base annua. Ad aprile sono stati ospitati solo 417 stranieri nelle strutture slovacche, mentre un anno prima erano stati 171.000.

I dati dell’Ufficio di statistica mostrano che ad utilizzare le strutture ricettive nel mese di aprile sono stati principalmente i clienti di terme e centri benessere, chi ha affittato appartamenti privati e cottage e gli studenti stranieri. La durata media del soggiorno in aprile è più che raddoppiata a 5,3 notti, 9,1 nel caso dei visitatori stranieri, a dimostrazione che si trattava principalmente di soggiorni di lunga durata.

Complessivamente, il turismo – in Slovacchia ma anche nel resto del continente – è stato uno tra i settori più colpiti dalle misure volte a frenare la diffusione di Covid-19, osservano gli analisti. Lo stato di emergenza in Slovacchia ha costretto alla chiusura quasi completa di tutte le strutture turistiche nel paese, un fatto aggravato anche da drastiche restrizioni ai viaggi nazionali e internazionali.

Con il risultato di aprile è significativamente calato il numero totale di visitatori nei primi quattro mesi dell’anno, sceso a 1,1 milioni di visitatori ovvero il 35,8% in meno su base annua. Il 64,8% erano visitatori domestici e il resto (35,2%) stranieri. Il numero di pernottamenti tra gennaio e aprile ha subito una riduzione di un terzo a 3,1 milioni di notti.

(Red)

Foto cc by sa