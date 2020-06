La Commissione europea approva il sostegno pubblico alla società mineraria slovacca HBP

La Commissione europea (CE) ha approvato lo stanziamento di 9,6 milioni di euro, cofinanziato con fondi strutturali dell’UE, a sostegno di Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), la piu grande società mineraria della Slovacchia.

La CE ha valutato la conformità del sostegno pubblico con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato che consentono ai Paesi membri di mitigare l’impatto sociale della chiusura delle miniere di carbone di Handlová e Nováky, prevista per il 2023. HBP, con i suoi 3.100 dipendenti, è uno dei principali datori di lavoro nella regione di Trenčin.

Il sostegno finanziario sarà utilizzato per consentire alla società mineraria di garantire le retribuzioni dei dipendenti. Inoltre, servirà per attivare corsi di riqualificazione professionale della durata di sei mesi destinati ai lavoratori che perderanno il proprio impiego. Nel frattempo, HBP si impegnerà ad aiutarli a trovare una nuova occupazione.

Lo stanziamento rientra nell’ambito del Fondo di transizione equa (JTF) del piano europeo per la ripresa economica (Next Generation EU) presentato dalla Commissione europea.

L’obiettivo del Fondo è quello di favorire la progressiva riduzione del consumo di combustibili fossili e la transizione di alcune aree problematiche dell’Europa verso un’economia “climaticamente neutra, verde, competitiva e inclusiva”.

La Slovacchia potrà utilizzare una maggiore quantità di risorse disponibili per avviare la trasformazione della regione mineraria dell’Alto Nitra dopo la cessazione dell’estrazione del carbone a Nováky.

La Commissione Europea considera questi territori della Slovacchia come “aree di investimento prioritarie” nel periodo 2021-2027. La regione di Trenčín, infatti, dovrà affrontare una serie di sfide economiche e sociali derivanti dal processo di transizione verso un’economia neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

Oltre 4.000 persone sono impiegate direttamente nelle attività di estrazione del carbone nell’area di Horná Nitra (distretti di Prievidza e Partizánske), che costituisce la catena di approvvigionamento della centrale a carbone di Nováky. Altre 1.000 persone risultano occupate in settori collegati alle attività estrattiva.

