Asilo, 59mila richieste nei 27 anni di vita della Repubblica Slovacca

Dalla fondazione della Repubblica Slovacca nel 1993 fino ad oggi sono state che hanno fatto richiesta di asilo nel paese, di cui 232 hanno presentato domanda nel 2019, e solo 9 lo hanno ottenuto. Lo ha affermato il ministero degli Interni in occasione della Giornata internazionale del rifugiato fissata il 20 giugno dall’Assemblea generale dell’ONU nel 2000.

In 27 anni complessivamente sono state approvate 866 domande di asilo internazionale, una media di 32 persone all’anno secondo le del ministero degli Interni. Altre 771 persone hanno ottenuto una diversa forma di protezione internazionale e solo a 274 persone è stata concessa la cittadinanza slovacca. Negli anni tra il 2001 e il 2004 arrivarono il maggior numero di domande di asilo in Slovacchia, che culminarono con le 11.395 richieste del 2016. Ma il numero più alto di domande accolte fu il 2016, quando furono approvati 167 asili e il governo slovacco cercò di dimostrare la propria solidarietà con i paesi del Sud dell’Europa accogliendo un centinaio di cristiani siriani, la gran parte dei quali chiese nei mesi seguenti di ritornare in patria. Quest’anno, fino ad aprile, sono arrivate alle autorità slovacche 55 domande di asilo, e 3 sono gli asili concessi finora, con altre 6 protezioni internazionali accessorie.

Con su Facebool Mikulec ha osservato: «Le vite di molti di loro sono difficili da provare. Hanno lasciato il loro paese, la casa, spesso la famiglia e cercano un domani migliore. La crisi migratoria è ancora un problema attuale e non possiamo fingere che non sia così. Ricordiamo in questo giorno ciò che abbiamo e che nulla di questo può essere dato per scontato. La pace, un tetto sopra la testa e una casa sono le fondamenta».

Il numero di richiedenti asilo in Europa sta gradualmente diminuendo dal 2015, quando scoppiò in tutta evidenza il problema della crisi migratoria in Europa e la Commissione UE pensava di risolvere la maggior pressione migratoria di certi paesi con una redistribuzione dei richiedenti asilo che molti paesi del nord e dell’Europa orientale non hanno mai accettato. Nel 2019 nei paesi dell’Unione europa sono state presentate 714.000 domande di asilo. Nello stesso anno sono state emesse 574.150 decisioni ed è stata concessa la protezione internazionale nel 33% dei casi. I dati dettagliati saranno disponibili sul rapporto del 2019 dell’EASO, l’agenzia europea che si occupa di asilo, che sarà pubblicato questa settimana.

Migranti sulla “Via balcanica” nel 2015 attraversano il confine ungherese prima della costruzione del “muro”