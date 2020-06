Matovič: dal 20 giugno si può andare in Polonia e i negozi riaprono la domenica

Da domattina i cittadini slovacchi potranno viaggiare liberamente verso la Polonia. Lo oggi in un briefing con la stampa il primo ministro Igor Matovič, dopo un incontro con il consiglio degli epidemiologi. Dalle 6.00 di domattina sabato 20 giugno chi vive in Slovacchia potrà recarsi in Polonia, un paese finora ricompreso tra quelli a rischio più elevato. Inoltre, gli slovacchi potranno viaggiare liberamente anche per il Montenegro, Monaco e le Isole Faroe. Diventano così 23 i paesi nei quali si può circolare, e ritornare in Slovacchia, senza dover rispettare i 14 giorni di quarantena – che da alcuni giorni si possono fare in regime di isolamento domestico fiduciario. Una particolare attenzione, secondo il premier, dovrebbe essere tenuta per viaggi nella regione polacca della Slesia, dove l’incidenza del virus è più alta.

Rimane invariato il regime di frontiera per i cittadini con residenza in altri paesi, tra cui l’Italia, che intendono entrare in Slovacchia. Dovranno presentare un test negativo al Covid, oppure rispettare la quarantena di 14 giorni, insieme a tutti i famigliari e conviventi, sotto il controllo dell’ufficio regionale dell’Autorità di salute pubblica slovacca, che richiederà loro di fare un secondo test.

L’igienista capo della Repubblica Slovacca Ján Mikas ha osservato che l’elenco dei paesi con libera circolazione considerati “sicuri” può cambiare nel tempo. Alcuni potranno essere aggiunti, e altri, secondo la situazione, anche rimossi. Mikas ha sottolineato che in alcune parti del mondo si stanno verificando nuovi focolai o una seconda ondata di contagi (come nelle ultime ore in Germania) ed è necessario reagire prontamente con nuove misure. Matovič ha avvertito che si deve tener conto del fatto che la situazione potrebbe peggiorare: «Nel mondo la situazione sta peggiorando, dovremo stare attenti». Due giorni fa non aveva affatto escluso che in caso di necessità sarebbero stati riaperti i centri di quarantena statali.

Un’altra novità è che i cittadini degli Stati membri dell’UE potranno attraversare il territorio della Slovacchia anche senza il consenso del ministero degli Interni, se si tratta di semplice transito. Hanno tuttavia l’obbligo di attraversare la Slovacchia senza fermarsi.

Inoltre è stato deciso che:

Viene revocato l’obbligo di chiudere tutti gli esercizi commerciali la domenica. Tuttavia i negozi di alimentari, le attività di ristorazione collettiva, le bancarelle di fast food e altre vendite ambulamti di alimenti e bevande dovranno garantire pulizia e disinfezione quotidiane regolari ed efficaci.

Nei taxi l’obbligo del cliente di sedersi sul sedile posteriore diventa una raccomandazione. Una decisione presa su richiesta di persone che per motivi di salute non possono sedere sui sedili posteriori.

Abolito anche l’obbligo per i lavoratori dei centri di bellezza, barberia, parrucchieri di utilizzare mascherina e occhiali di protezione, che ora sono soltanto raccomandate. Allo stesso modo viene abolito l’obbligo per centri e stabilimenti di cui sopra di tenere registri dei nomi dei clienti per 30 giorni.

Dal 1° luglio sarà possibile organizzare eventi di massa per oltre 1.000 persone, ma solo se le sedute saranno a scacchiera. Gli organizzatori dovranno poi garantire il controllo dell’ingresso e l’uscita delle persone. Sempre a luglio sarà possibile organizzare maratone e corse podistiche.

Non sarà più obbligatoria la misurazione della temperatura corporea delle persone che entrano negli edifici degli enti statali e degli enti di autogoverno locali, nonché nelle piscine e nei centri benessere.

La comunione nelle chiese, che finora veniva fatta con la deposizione delle ostie sulle mani del fedele, potrà di nuovo essere fatta in bocca.

Rimane in vigore l’obbligo di indossare la mascherina all’interno o durante i trasporti pubblici. No dovranno indossarle gli studenti delle scuole superiori che potranno rientrare nelle aule dopo il 22 giugno.

Foto wuhazet/map.io