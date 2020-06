Telekom vende il portale Zoznam; fu il primo motore slovacco di ricerca web

Slovak Telekom, l’ex monopolista pubblico delle comunicazioni in Slovacchia ceduta qualche anno fa a T-Com, ha annunciato la vendita della sua controllata Zoznam, il prinpipale portale internet del paese. L’intera partecipazione del 100% di Zoznam s.r.o. è stata a Martin Mác che è il capo dell’azienda dal 2007. Non è stato rivelato il prezzo della transazione.

Nata nel 1997, è stata il primo e a lungo il più utilizzato motore di ricerca internet in Slovacchia. E anche il primo portale multi-interesse insieme ad Azet, da sempre al top della classifica dell’universo internet in Slovacchia. Con l’avvento di motori di ricerca stranieri, e in particolar modo di Google, l’importanza di Zoznam è andata calando. Tra gli della società un posto importante è quello occupato dal sito di notizie stile tabloid , che ha vinto per diversi anni la categoria “Media” nella categoria “Le espressioni più di tendenza dell’anno” di Google. Entrambi i siti sono nella top ten sia di Alexa sia di altre classifiche, dopo naturalmente giganti globali quali Google, Facebook e Youtube.

In termini di traffico mensile, il gruppo Zoznam è ancora il secondo più grande operatore di siti web in Slovacchia, con un portafoglio che include Športky.sk, Feminity, Kariera.sk, il servizio email zoznam.sk, il sito di prevendite Predpredaj, il servizio di spedizione file Uschovna.sk, il portale turistico Dromedar. Tipico retaggio della prima era internet, rimane ancora disponibile un servizio che oggi ha poco senso: Telefonny.zoznam.sk per la ricerca di numeri telefonici.

Secondo Slovak Telekom la vendita non avrà alcun impatto sulle quotazioni delle azioni dell’azienda o sull’attività di altre società del gruppo (tra cui DIGI Slovakia e PosAm). Zoznam era stata acquistata nel 2005 in un momento di graduale espansione dei contenuti online. Telekom si concentrerà ora su nuove sfide tecnologiche come la costruzione massiccia di reti ottiche e 5G.

(Red)