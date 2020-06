L’editore del quotidiano Pravda in crisi ha chiesto la protezione giudiziaria

La società Perex, che è uno dei gruppi editoriali più importanti in Slovacchia e che pubblica tra l’altro il quotidiano Pravda, per chiedere la protezione giudiziaria temporanea dai creditori. L’editore lamenta in questo periodo un forte calo delle entrate pubblicitarie, ma la ragione principale per ricorrere a tale strumento, deciso dal governo nell’ambito delle misure decise per l’emergenza Covid-19 allo scopo di proteggere le aziende dagli impatti della crisi, è una causa in corso da oltre quindici anni con un avvocato cui è stato riconosciuto dal tribunale un risarcimento che Perex definisce “ingiustificato e sproporzionato”. Con decisione valida da lunedì 15 giugno la casa editrice sarà protetta da eventuali procedure esecutive fino a ottobre 2020.

Il contenzioso verte sul contenuto di articoli che mettevano in discussione decisioni giudiziarie sospette, e, afferma Perex, «paradossalmente arriva in un momento in cui in Slovacchia si parla sempre più spesso della necessità di “ripulire” la magistratura. E per di più in un momento in cui molti editori, aziende e, naturalmente, famiglie e individui stanno lottando con le conseguenze economiche delle misure contro la diffusione del coronavirus». Perex afferma che non aveva altra scelta se non chiedere la protezione giudiziaria, in un momento in cui l’ammontare di crediti scaduti dei propri clienti è arrivato al suo record storico.

Pravda è il titolo di maggior prestigio dell’editore, ed è secondo i sondaggi il giornale di opinione più diffuso e venduto nel paese, con oltre 25mila copie vendute al giorno (Sme ne vende 21mila, Hospodarské Noviny meno di 10mila). Il sito web è tra i più popolari in Slovacchia secondo IABmonitor. A maggio è stato visitato da 2,13 milioni di utenti unici, finendo al sesto posto della classifica dell’Internet slovacco. Pravda è anche la testata giornalistica più antica della Slovacchia: il suo predecessore è il quotidiano , al tempo organo del partito comunista slovacco, che fu fondato 100 anni fa, il 15 settembre 1920.

Altre testate molto popolari di Perex sono il sito web (il primo, più grande e più letto sito web di ricette slovacche), (il sito web di automobili slovacco più letto); (il più grande sito web slovacco su serie tv e film) o dedicato alle mamme.

A causa delle conseguenze della pandemia sui conti societari la società ha ridotto il numero di redattori e dipendenti, e a quelli rimasti ha dovuto ridurre gli stipendi. Intanto Pravda ha temporaneamente ridotto il numero di pagine sia del giornale che dei supplementi, mettendo in stand-bye alcuni progetti e sta chiedendo ai lettori di abbonarsi per permettergli di sopravvivere.

