Bratislava è pronta per consentire alla gente un’estate in città

L’emergenza Covid ha cambiato molti piani per l’estate. Diverse città stanno prendendo in considerazione l’apertura di piscine estive e impianti sportivi solo nella prossima stagione estiva. Bratislava al contrario ha per far sì che che i residenti e i visitatori possano trascorrere un’intera estate in città in un momento in cui non è consigliabile viaggiare all’estero e la complessità della situazione non lo permetterà a tutti.

Il comune si è basato sulla convinzione che questa estate molte più persone probabilmente non andranno in vacanza e trascorreranno le ferie in città. Le previsioni dell’OCSE parlano di un calo del turismo internazionale a causa del COVID-19 di almeno il 60%. I dati delle ricerche su Internet per destinazioni estive nell’area intorno a Bratislava dimostrano che c’è un maggior interesse a rimanere a casa, per cui il comune vuole offrire a queste persone una varietà di opportunità di trascorrere il tempo libero.

Piscine

Si stanno gradualmente aprendo le piscine comunali per la stagione estiva. Da ieri 17 giugno, compatibilmente con le condizioni meteo, sono state aperte quattro delle sei piscine estive: LK Rosnička, LK Lamač, LK Delfín e LK Tehelné, a cui verranno aggiunte quelle di Krasňany e Rača nei prossimi giorni. Il complesso delle Sabbie d’oro (Zlaté piesky) è accessibile gratuitamente e le piscine da 50 e 25 metri nel complesso Pasienky sono aperte al pubblico già da tempo. Verranno rispettate regole rigide anti-contagio, a tutti gli utenti verrà misurata la temperatura corporea all’ingresso, la disinfezione è obbligatoria, come le distanze di due metri. Per ora i getti d’acqua non potranno ancora partire. «Chiediamo ai visitatori empatia, umanità e tolleranza», scrive il comune.

Foreste urbane

Già nei mesi scorsi è stato notato un crescente interesse per le foreste all’interno del territorio della capitale. Quest’anno, per la prima volta, la città organizzerà campi diurni incentrati sulla foresta, gli animali o gli alberi, nonché sugli animali nel fiume Vydrica. I bambini avranno l’opportunità di prendere parte a escursioni di un giorno, e stanno anche proseguendo corsi di apicoltura. Ci saranno passeggiate con una spiegazione della storia dell’Alta valle di Mlynská (Horná Mlynská Dolina) o escursioni con entomologi a “caccia” di farfalle e api selvatiche nei prati e foreste della città. Viene inoltre aperto un giardino nell’area ricreativa Krasňany, una nuova attrazione naturale sulla collina Kamzík, un nuovo spazio per picnic e grigliate vicino a Partizánská Lúka.

Estate culturale 2020

Partità una nuova stagione dell’estate culturale cittadina, dove sarà fondamentale la sicurezza dei visitatori, in nuovi luoghi all’aperto come parchi e anfiteatri, o concerti nel Giardino Botanico. Nel 2020 il festival cuturale estivo di Bratislava celebra il suo 45° anniversario. Nel programma in corso di definizione ci sarà una mostra-anniversario di fotografie che mostreranno momenti del festiva dagli inizi ai nostri giorni. All’apertura del festival, il primo fine settimana di luglio, ci sarà uno spettacolo gratuito di Lúčnica, il noto gruppo folcloristico, e un ringraziamento pubblico agli operatori sanitari, infermieri e medici che sono stati in prima linea durante la pandemia.

Una novità dell’estate culturale sarà un ciclo pilota di lavori di compositori che hanno vissuto o lavorato a Bratislava. Si tratta di nomi di risonanza mondiale come Beethoven, Stračina, Johan Kaspar Mertz, Dežo Ursíny e altri. Ritorneranno, in formati nuovi, programmi tradizionali come il Summer Shakespeare Festival, Le Giornate dei maestri ÚĽUV o il Festival organistico nel Duomo di San Martino. Il sito web dedicato www.kulturneleto.sk sarà a disposizione dal 22 giugno con l’intero programma dell’estate culturale.

(Red)

Foto Pexels,