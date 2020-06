Giornate europee dell’archeologia 2020, il programma in Slovacchia

L’idea delle Giornate europee dell’archeologia è nata in Francia e si è recentemente diffusa in altri paesi europei con l’intento di promuovere presso il grande pubblico il lavoro degli archeologi e il patrimonio archeologico. L’evento è arrivato anche in Slovacchia, dove quest’anno sarà coordinato a libello nazionale dal’Ufficio per i monumenti della Repubblica Slovacca (Pamiatkový úrad SR).

Dal 19 al 21 giugno 2020 in diversi luoghi, siti archeologici e musei ma anche online in questo periodo di incertezza, archeologi, ambientalisti e personale delle strutture museali vi accompagneranno attraverso monumenti e mostre archeologiche, presentazioni interattive di noti siti archeologici e lezioni su vari argomenti disponibili su Internet.

Venerdì 19 giugno la fortezza slava a Svätý Jur sarà protagonista di una visita guidata curata dal Museo dei Piccoli Carpazi a Pezinok (Malokarpatské Múzeum). A partire dalle 13:00 davanti all’ufficio turistico presso l’insediamento fortificato di Neštich a Svätý Jur, vicino a Bratislava.

Sempre venerdì 19 giugno 2020, alle 16:30, il Museo di Trenčín (Trenčíanské múzeum) ha preparato una visita guidata informale del castello di Trenčín con particolare attenzione all’archeologia della regione di Trenčín, compresa una dimostrazione della produzione di strumenti in pietra, e una lezione sul tema “Dai Neanderthal a Matúš Čák”.

Sabato 20 giugno a (distretto di Zlaté Moravce) visite guidate alla Chiesa di San Giorgio (Kostol sv. Juraj) e passeggiate a Veľký e Malý Lysec lle 10:30e al castello di Gýmeš alle 14:00. Dalle 10:00 alle 14:00, la chiesa di San Giorgio sarà aperta al pubblico ogni ora, con una spiegazione del restauro del monumento e dei suoi rari dipinti pre-romanici all’interno.

Ancora sabato 20, alle 14:30, a (vicino a Piešťany) una lezione sulla Grande corte nobiliare morava, una dimostrazione di tiro con l’arco d’epoca e una presentazione dell’aspetto delle fortificazioni del primo medioevo sulla sezione costruita del muro della corte nobile.

Nelle Giornate dell’archeologia il Museo della Slovacchia centrale di Banská Bystrica (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici) preparerà diverse lezioni e visite guidate alle esposizioni durante gli orari di apertura del museo.

Altri eventi saranno online. L’Ufficio Monumenti della Repubblica Slovacca pubblicherà modelli 3D di note fortezze (Zobor, Žibrica, Veľký Lysec, Veľký Tribeč) e monumenti culturali archeologici nazionali digitalizzati (Bratislava-Rusovce – Gerulata, Iža – campo romano, Veľká Čalomija – chiesa estinta ecc.). L’Università di Trnava, Dipartimento di Archeologia Classica, contribuirà con le sue lezioni online sulle raffigurazioni dell’uomo e della natura nell’arte greca e sul rapporto tra uomo e ambiente nel passato. Presentazioni online e inviti a diverse mostre archeologiche della regione di Prešov saranno inoltre pubblicati dagli archeologi del di Prešov e del Museo Kysucké di Čadca.

È possibile trovare il programma aggiornato sul e sui siti web dei singoli musei.

Oppure sul .

I tour non avranno luogo in caso di maltempo.