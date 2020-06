I lucchetti dell’amore a Bratislava (F. Loprencipe) – Ti scatterò una foto (Tiziano Ferro): una foto, una canzone, forse un problema

Foto del giorno, di Federico Loprencipe, lucchetti sul Ponte a Bratislava

Di Federico Loprencipe ne abbiamo già parlato e ne parleremo maggiormente in un’altra occasione; la sua foto, scattata qualche anno fa (nel 2018) qui a Bratislava, l’abbiamo utilizzata come foto del giorno perché ci ha dato lo spunto di occuparci non solo della sua emozionante foto, ma anche del problema che questa graziosa (“da un lato”) tradizione porta a diversi ponti monumentali, un po’ ovunque nel mondo.

La Slovacchia ovviamente non poteva restare esente da questa moda, anche se come potete vedere, forse perché la città è sì visitata (ma i numeri delle presenze turistiche non si possono sicuramente paragonare a quelli di Roma, Parigi, Dublino… e tantissime altre), ma il numero dei “lucchettamenti amorosi” (passatemi il termine) è ancora da ritenersi sostenibile…

La foto è stata scattata il 20 ottobre 2018 sul Ponte SNP (in slovacco: “Most Slovenského národného povstania“) ossia “Ponte dell’Insurrezione nazionale slovacca”, noto anche come “Nový Most” (in italiano: “Ponte Nuovo“, anche se oramai non è più un ponte nuovo, e nemmeno il più recente).

Per farla ha usato una macchina fotografica digitale Nikon COOLPIX P90 12.1MP:

focale 2.2,

ISO 100,

tempo di esposizione 1/8 di secondo,

senza flash.

L’autore ci ha svelato un piccolo segreto: quella giornata in particolare non era molto luminosa, quindi la foto ha avuto qualche piccola lavorazione di post produzione.

L’effetto “bianco e nero” da alla foto lo stimolo del ricordo, delle memorie… come a dire quante ne ha viste sto’ fiume (stiamo parlando del “Danubio” ovviamente)… i nostri lettori più abituali ricorderanno che abbiamo scoperto Federico Loprencipe sempre per delle immagini, ancora più toccanti, che parlavano sempre di questo “Grande” fiume: “Scarpe sulla riva… del Danubio” (uno dei nostri “Best Riders 2020”.

La foto ritrae la ringhiera protettiva del ponte ove qualcuno (quasi sicuramente una coppia di turisti o residenti…) ha agganciato il proprio lucchetto (con magari inciso i nomi, o una data, o anche con nulla di particolare…), affinché resti agganciato in quel posto per l’eternità. Alcuni gettano le chiavi in acqua (ecco perché i ponti sono fra i monumenti più usati, proprio per la sottostante acqua che impedirà a qualsiasi di riaprire il lucchetto e quindi di rompere l’unione.

La tradizione del “lucchetto dell’amore” non è recente, ma è diventata una mania in tutto il mondo, soprattutto dopo la pubblicazione dei due romanzi di “Federico Moccia“: “Tre Metri Sopra Il Cielo” e “Ho voglia di te”. Poi l’uscita della popolare canzone “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro, di cui riporteremo video e testo, hanno portato l’attenzione sui tanto discussi “lucchetti dell’amore“.

In Italia i più famosi “lucchetti dell’amore” sono sicuramente quelli di “Ponte Milvio” a Roma. Secondo la leggenda, gli amanti di Roma che scrivono i loro nomi su un lucchetto per attaccarlo al terzo lampione sul lato nord del ponte (gettando le chiavi nel Tevere) rimarranno insieme per sempre…

I “lucchetti dell’amore” a Ponte Milvio a Roma – Foto di Antonello Tommasini pubblicata su

Nel settembre 2012, le autorità di Roma hanno eliminato i lucchetti dal “Ponte Milvio” sia per motivi di decoro ma anche di stabilità: uno dei lampioni stava cadendo appesantito e sbilanciato dall’enorme peso di quintali, se non tonnellate, appunto di “lucchetti dell’amore” (amore sicuramente non per le bellezze della città in questo caso). Poco tempo prima, nel gennaio 2012, a Dublino la città ha fatto lo stesso nel gennaio 2012, gettando via tutti i lucchetti che si trovavano sul ponte “Ha’penny“.

foto tratta da:

Ambientato su “Ponte Milvio” con i lucchetti agganciati al suo terzo lampione di sfondo, il videoclip della canzone “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro che vogliamo proporvi perché non poteva capitare occasione migliore:

Tiziano Ferro

(Foto tratta da: )

Tiziano Ferro è uno dei cantautori più famosi dei giorni nostri ed è anche un produttore discografico.

La sua famiglia è di origini venete, ma Tiziano Ferro è nato a Latina, il 21 febbraio 1980. Ha all’attivo oltre 15 milioni di copie delle sue belle canzoni, che lo identificano nello stile.

Ci è sempre stato simpatico anche perché ci ricorda un nostro carissimo amico “Daniele“, di Roma, che oltre ad essere un suo coetaneo e un suo conterraneo e si assomigliano come due gocce d’acqua.

Ha ricevuto molteplici premi e riconoscimenti internazionali.

Nutrita la sua discografia e in grande numero i suoi concerti (ovviamente la Tournée 2020 è per il momento sospesa) ma speriamo di vederlo e di sentirlo al più presto cantare di nuovo dal vivo.

Chissà se un giorno avremo il grande piacere di averlo anche qui a Bratislava: sappiamo che molti slovacchi e soprattutto slovacche amano le sue canzoni.

Per finire vi presentiamo la sua canzone che ha utilizzato i “lucchetti dell’amore” di “Ponte Milvio” quale scenografia.

Il titolo poteva lasciar pensare che avessimo utilizzato il titolo della canzone per rappresentare il lavoro del fotografo, non è così!

“Ti scatterò una foto”

di Tiziano Ferro Contenuto non disponibile

Arrivederci a presto per la prossima foto del giorno.

Loris Colusso