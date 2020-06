Sequestrati 20 lingotti d’oro all’ex capo delle Riserve materiali di Stato Kičura

La posizione dell’ex capo delle Riserve materiali di Stato (SŠHR), la società pubblica che si occupa degli approvigionamenti strategici della pubblica amministrazione (ad esempio, durante l’emergenza era incaricata di procurare mascherine e dispositivi anti-Covid per la sanità slovacca) si fa più complicata. Arrestato in aprile dopo l’avvento del nuovo governo che lo ha ricusato, e tutt’ora in custodia, Kajetán Kičura è stato accusato di corruzione e riciclaggio dei proventi. Oggi la polizia ha informato di avere trovato in una sua cassetta di sicurezza lingotti d’oro per un quarto di milione di euro. Insomma, si era portato le “Riserve di Stato” a casa propria.

Fino al gennaio di quest’anno, , Kičura non lo conosceva quasi nessuno in Slovacchia. Era uno di quei tanti funzionari di Stato che faceva il suo lavoro nell’ombra, e di cui si sa poco e niente. Ma questa vicenda ha cambiato la percezione delle persone su certe posizioni strategiche, peraltro nomine politiche, che hanno molto più potere di quanto la gente normalmente pensi. E ora il nome o la faccia di Kičura sulla prima pagina fa balzare il numero di copie vendute senza bisogno di ulteriori operazioni di marketing.

I lingotti, venti per un peso di 250 grammi ciascuno, quindi 5 chilogrammi in tutto, erano dentro una cassetta di sicurezza a disposizione di Kičura. Secondo un conto “della serva” prendendo il il tesoretto varrebbe circa 247 mila euro. Ma molti media slovacchi parlano di mezzo milione di euro…

Altre informazioni non sono disponibili in quanto l’indagine “Rezervy” è tutt’ora in corso.

Tra i primi a commentare la cosa, la ministra della Giustizia Mária Kolíková (Za ľudí) ha detto di essere davvero sorpresa che l’amministratore delle Riserve materiali si sia fatto tali riserve direttamente a casa, ammettendo che c’è il ragionevole sospetto che l’oro sia in effetti il provento delle tangenti di cui è accusato Kičura. Il ministro della Difesa Jaroslav Naď (OĽaNO) si è detto scandalizzato dalla notizia, mentre il ministro degli Interni Roman Mikulec (OĽaNO) ha detto di non essere sorpreso. Richard Sulík (SaS), vicepremier e ministro dell’Economia, ha spiegato che un privato fa uso di lingotti d’oro quando «non può spiegare la provenienza del denaro» usato per acquistarli».

Il governo di Igor Matovič ha rimosso Kičura dalla sua posizione il 24 marzo, diffondendo sospetti di corruzione sul suo conto. Subito dopo è partita una indagine di polizia che ha portato un mese dopo al suo arresto insieme ad altre persone per un contratto di favore nell’approvvigionamento di forniture mediche nell’ambito della crisi epidemica da coronavirus. Il figlio ventenne di Kičura ha acquistato nel centro storico di Bratislava (in Konventná ulica) due appartamenti che secondo i media sono stati pagati 200mila euro in contanti ma che in realtà valgono molto di più. Secondo i media erano pagati con denaro provento di tangenti. Il 21 aprile un pubblico ministero dell’Ufficio della Procura speciale (ÚŠP) ha accusato Kičura di aver preso una tangente e di riciclaggio. Il 23 aprile la Corte penale specializzata (ŠTS) ha deciso di perseguire Kičura e di tenerlo in custodia.

All’inizio di maggio l’Autorità di vigilanza degli appalti pubblici (ÚVO) ha deciso che SŠHR ha violato la legge sugli appalti pubblici negli acquisti di materiali sanitari per oltre 12 milioni di euro che avrebbero dovuto essere forniti da una società chiamata Lacorp. SŠHR aveva la possibilità di avvalersi di acquisti diretti vista la situazione straordinaria, ma non ha seguito i principi di base degli appalti pubblici, in particolare i principi di trasparenza, di parità di trattamento e di efficienza, ha affermato ÚVO.

