Cosa succede intanto nel mondo

India-Cina

Venti soldati indiani sono morti nella notte tra il 15 e il 16 giugno con i militari cinesi alla frontiera contesa del Ladakh. Secondo New Delhi ci sono anche vittime cinesi, ma Pechino non ha confermato. Il governo cinese ha accusato i soldati indiani di aver causato l’incidente oltrepassando per due volte il confine. Non sono stati sparati colpi di arma da fuoco, ma si è combattuto usando barre di ferro e sassi. L’ultimo scontro con vittime alla frontiera tra i due paesi risaliva al 1975. Nel 1962 si combatté la guerra di confine sino-indiana, vinta dalla Cina.

Stati Uniti

Il 16 giugno il presidente Donald Trump ha firmato un decreto che vieta l’uso della manovra di soffocamento da parte della polizia, a meno che non ci sia un pericolo immediato per la vita degli agenti. I manifestanti antirazzisti chiedevano il divieto puro e semplice della manovra di soffocamento. Trump ha anche annunciato delle misure per incoraggiare la polizia a “rispettare gli standard professionali più elevati”. I democratici hanno definito il piano del tutto insufficiente.

Australia

Il 16 giugno lo stato dell’Australia Meridionale sull’arresto violento di un aborigeno di 28 anni alla periferia di Adelaide. In un video si vedono due poliziotti che bloccano a terra l’uomo mentre un terzo agente lo colpisce ripetutamente. I poliziotti sono stati sospesi in attesa dei risultati dell’inchiesta.

Unione Europea

La Commissione europea ha annunciato il 16 giugno l’apertura di due inchieste contro Apple per . La prima riguarda le regole dell’App store, che limiterebbero la possibilità per gli sviluppatori esterni d’informare gli utenti su ipotesi d’acquisto più economiche, e la seconda il servizio di pagamenti Apple pay. Nel 2016 la Commissione aveva condannato Apple a rimborsare all’Irlanda 13 miliardi di euro di benefici fiscali indebiti.

Ungheria

Il 16 giugno il parlamento ha approvato all’unanimità la revoca dello stato d’emergenza introdotto il 30 marzo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo stato d’emergenza permetteva al primo ministro Viktor Orbán di governare per decreto.

Regno Unito

Il 16 giugno il primo ministro Boris Johnson ha annunciato la soppressione del ministero dello sviluppo internazionale, che sarà accorpato al ministero degli esteri. Le organizzazioni umanitarie e tre ex primi ministri – Tony Blair, Gordon Brown e David Cameron – hanno denunciato i rischi di “politicizzazione degli aiuti internazionali”. Johnson si è comunque impegnato a mantenere allo 0,7 per cento la quota del pil dedicata agli aiuti allo sviluppo.

Kirghizistan

Il parlamento ha approvato il 16 giugno la nomina a primo ministro ad interim di Kubatbek Boronov, che avrà il compito di portare il paese alle elezioni legislative di ottobre. Il giorno prima si era dimesso il premier Muhammetkaliy Abulgaziyev, sotto inchiesta per corruzione per un contratto di vendita delle frequenze radio nazionali.

Stati Uniti

Il 15 giugno la corte suprema , con sei voti a favore e tre contrari, che una legge del 1964 sui diritti civili, che vieta le discriminazioni basate sul genere sessuale, vada estesa anche all’orientamento sessuale dei lavoratori. Le aziende non potranno quindi licenziare i lavoratori per il loro orientamento sessuale. Finora solo 22 stati avevano leggi che proteggevano i lavoratori da provvedimenti discriminatori. Hanno votato a favore anche due giudici conservatori, John Roberts e Neil Gorsuch.

Penisola coreana

Il 16 giugno l’esercito nordcoreano l’ufficio di collegamento con la Corea del Sud a Kaesong, al confine tra i due paesi. L’ufficio era stato inaugurato nel 2018 per favorire le comunicazioni tra Pyongyang e Seoul. Nelle ultime settimane il regime nordcoreano ha accusato Seoul di non voler fermare il lancio al confine di palloni con volantini di propaganda da parte di disertori nordcoreani a attivisti sudcoreani.

India-Cina

Irlanda

Il 15 giugno i due grandi partiti di centrodestra, Fianna Fáil e Fine Gael, e il Partito verde per un governo di coalizione. Rimane fuori la formazione nazionalista Sinn Féin, che aveva ottenuto la maggioranza relativa dei voti nelle elezioni dell’8 febbraio. Il premier sarà Micheál Martin, leader del Fianna Fáil, ma è prevista una rotazione alla guida del governo. I verdi hanno accettato di far parte dell’esecutivo in cambio di misure per ridurre le emissioni di gas serra.

Mali

Almeno 24 soldati sono morti il 15 giugno in un’imboscata attribuita ai jihadisti a Bouka Weré, nel centro del paese. Negli ultimi mesi centinaia di soldati sono morti negli attacchi dei gruppi jihadisti nel centronord del Mali.

Sudan

Il 15 giugno il procuratore Tagelsirr al Hebr ha annunciato che una fossa comune con i corpi di decine di soldati è stata scoperta nei giorni scorsi a Khartoum. I soldati sarebbero stati uccisi nel 1998, su ordine del presidente Omar al Bashir, mentre cercavano di disertare. Al Bashir è stato deposto nell’aprile del 2019.

Afghanistan

Medici senza frontiere ha annunciato il 15 giugno la chiusura del reparto maternità di un ospedale a Kabul coinvolto in un attacco il 12 maggio. L’attacco, attribuito al gruppo Stato islamico, aveva causato la morte di 25 persone, in maggioranza donne, cinque delle quali stavano per partorire.

Colombia

Il 15 giugno i ribelli dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno rilasciato sei ostaggi, tra cui due poliziotti. Gli ostaggi sono stati consegnati al Comitato internazionale della croce rossa in una zona rurale vicino al confine con il Venezuela. Altri due civili erano stati liberati il 12 giugno. L’obiettivo dell’Eln è riprendere i negoziati di pace con il governo.

