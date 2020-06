Crescono i malumori contro la chiusura dei negozi di domenica durante l’emergenza

Secondo gli epidemiologi è giustificato mantenere ancora le chiusure domenicali dei negozi, l’emergenza non è ancora finita. Il provvedimento, deciso all’inizio della pandemia, è ancora in vigore e non è certo quando verrà abrogato. Ma diverse voci, anche della stessa coalizione di governo, si sono fatte sentire di recente per protestare contro una misura ormai ritenuta obsoleta e non più accettabile. I deputati Ondrej Dostál, Radovan Kazda e Ján Benčík, tutti di partiti di governo (due SaS e uno Za ľudí), hanno chiesto al direttore sanitario della Repubblica Slovacca Ján Mikas di revocare il divieto, peraltro facendo leva sulla possibile incostituzionalità della misura decisa dall’Ufficio di salute pubblica, mantenendo la giornata come “giorno di sanificazione” per gli esercizi aperti al pubblico, una operazione che prende tempo e che non può essere garantita nei normali giorni lavorativi. Secondo i tre parlamentari si tratta invece di ragioni politiche.

Anche la presidente Zuzana Čaputová si è espressa sulla questione. Lei non considera il divieto in corso sulle vendite al dettaglio la domenica come appropriato o giustificato, e i proprietari dei negozi possono svolgere la disinfezione in qualsiasi giorno settimana. Čaputová ritiene necessario, soprattutto dopo la revoca della stato di emergenza nazionale generale, riconsiderare le misure di sicurezza e di igiene, e valutare se «soddisfano ancora il loro obiettivo di proteggere la salute dei cittadini». Tali misure, ha affermato, devono «essere proporzionate e giustificate».

Pochi giorni fa è stata respinta in Parlamento una proposta di chiusura la domenica di tutti i negozi, salvo quelli di beni di necessità assoluta. Praticamente una prosecuzione dell’attuale stato delle cose. Il 13 giugno è scaduto lo stato di emergenza nazionale, che non può durare senza motivazioni ragionevoli oltre i 60 giorni, ma è rimasto in vigore uno “stato di allerta” che secondo l’unità di crisi giustifica il mantenimento di certe misure prese nel momento dello scoppio della pandemia. Il tema della domenica al lavoro tuttavia potrebbe ritornare nel prossimo futuro a disturbare il sonno della coalizione di centro destra oggi al governo. Al suo interno ci sono posizioni variegate sulla questione, che non mancherebbero di acuire le distanza tra liberali e conservatori.

L’Ufficio di salute pubblica (ÚVZ) ha fatto sapere oggi che discuterà del divieto nella prossima riunione nel fine settimana. Secondo quanto scritto in una nota, ÚVZ cercherà una soluzione per assicurarsi che i punti vendita al dettaglio rimangano completamente disinfettati. Ha aggiunto che le misure vengono allentate progressivamente, poiché ogni misura annullata potrebbe comportare una certa quantità di rischio e gli effetti devono essere studiati in relazione al ritardo con cui si manifestano nuovi contagi.

Secondo quanto diffuso stamane dal ministero della Salute, ieri in Slovacchia non è stato registrato nessun nuovo caso di Covid-19. Il numero complessivo dei positivi dall’inizio di marzo rimane fermo a 1552, di cui 1426 sono guarite. Il numero di attualmente positivi è quindi ad oggi di 116. Nella giornata di ieri sono state testate 847 persone, e i laboratori hanno eseguito un totale di 197.617 test per coronavirus dall’inizio dell’emergenza.

(Red)

