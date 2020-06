Matovič: “Zuzana Čaputová è un buona presidente”

«Penso che Zuzana Čaputová sia una buona presidente», ha dichiarato ieri in conferenza stampa il primo ministro Igor Matovič (OĽaNO), commentando il primo anno in carica del capo dello Stato. Anche se non ritiene appropriato che il primo ministro valuti pubblicamente l’operato della massima carica istituzionale del Paese, Matovič ha voluto sottolineare la dignità che ha contraddistinto la linea di condotta adottata da Čaputová dal giorno della sua nomina ufficiale, il 15 giugno 2019. «È la presidente che ci meritiamo», ha aggiunto.

Anche la vice premier per gli Investimenti e l’Informatizzazione Veronika Remišová (Za ľudí) è dell’idea che la presidente abbia mostrato “moderazione” nel suo approccio con i rappresentanti dei partiti politici. «Sono molto lieta che stiamo dalla stessa parte della presidente», ha dichiarato. «Stiamo guardando nella stessa direzione, che è innanzitutto quella di ripristinare la fiducia nello Stato di diritto e nella giustizia e di combattere la corruzione, un male che ci preoccupa da molti anni», ha detto Remišová.

Per parte sua, Čaputová ha condensato in poche righe apparse su Facebook il primo anno di mandato presidenziale: «Nel mio discorso inaugurale mi sono rivolta a tutti, in particolare a coloro che non hanno votato per me alle elezioni. Ho promesso che sarei venuta a servire anche loro. È stato un anno eccezionale e difficile per le molte situazioni che abbiamo dovuto affrontare e per i compiti che dovevano essere gestiti». Nell’arco di 12 mesi la Slovacchia ha dovuto affrontare infatti i cambiamenti politici successivi alle elezioni generali e la battaglia contro il coronavirus, con i suoi effetti negativi sul tessuto economico e sociale del Paese.

«Nei prossimi giorni, ci saranno sicuramente più valutazioni nei media su come riesco a mantenere le mie promesse e fare il mio lavoro», ha proseguito la presidente, che non ha voluto tracciare un bilancio del proprio operato, ma ha invitato i cittadini ad esprimere una valutazione sulla sua pagina ufficiale.

Un anno intenso: attività istituzionale e riconoscimenti internazionali

Čaputová ha ricevuto il 40,56% dei voti al primo turno delle elezioni presidenziali, che si sono svolte il 16 marzo 2019. Nel secondo turno, il 30 marzo, ha sconfitto il suo avversario Maroš Šefčovič ottenendo il 58,4% dei voti. Ha assunto ufficialmente il suo incarico il 15 giugno 2019, diventando la più giovane presidente nella storia della Repubblica Slovacca e la prima donna a ricoprire questo incarico.

Zuzana Čaputová ha nominato il nuovo governo di Igor Matovič (OĽaNO), il nuovo presidente della Corte suprema Ján Šikuta e ha completato le nomine dei giudici della Corte costituzionale.

Ha contestato la moratoria di 50 giorni sui sondaggi pre-elettorali e la procedura accelerata utilizzata dal Parlamento per la votazione sulla tredicesima mensilita per i pensionati.

Ha anche posto il veto ad alcuni progetti di legge.

Nel mese di maggio di quest’anno, Čaputová ha ascoltato in Parlamento la relazione annuale del difensore civico Mária Patakyová, alla quale ha espresso il proprio sostegno.

Il 5 giugno ha pronunciato in Parlamento il suo primo discorso sullo stato della Repubblica.

Premi e riconoscimenti internazionali

Nel mese di maggio del 2019 Čaputová è stata nominata “personalità europea dell’anno”, ricevendo l’ , il premio riservato alle personalità che in Europa si sono distinte per i loro eccezionali risultati in ambito politico ed economico e nel campo dell’innovazione. La cerimonia di premiazione si è svolta il 6 maggio 2019 a Bruxelles.

Il 10 agosto 2019 ha ricevuto il ad Ascona, in Svizzera, come riconoscimento al suo “impegno per un’Europea autenticamente democratica”.

È entrata in , la classifica del sito di notizie politico.eu riservata alle 28 personalità più influenti in Europa. Appare al nono posto nella categoria “disruptor“, che comprende personalità politiche innovative, in grado di “rompere i paradigmi e lo status quo” e favorire importanti riforme. “Ai progressisti dell’Europa centrale e orientale, Zuzana Čaputová offre la speranza che un futuro diverso è possibile”. La sua elezione, scrivono gli analisti di politico.eu, costituisce “la prova del fatto che i membri più recenti dell’Unione Europea non sono necessariamente destinati all’illiberalismo, e che ciò che vedono come un’élite corrotta e oppressiva può essere sconfitto.”

Čaputová è stata inserita anche nella lista delle 100 donne più potenti del mondo pubblicata nel 2019 dalla rivista “Forbes”.

Čaputová appare tra i politici ritenuti più affidabili dall’opinione pubblica slovacca e riscuote consensi anche tra gli elettori dei partiti di opposizione, secondo i dati del recente sondaggio Focus.

La presidente slovacca risulta molto popolare anche nella Repubblica Ceca, ottenendo il 54% delle preferenze nel sondaggio realizzato dal sul leader mondiale considerato più affidabile. Ha superato anche il presidente ceco Miloš Zeman, arrivato secondo con il 46%.

Visite ufficiali all’estero della presidente Čaputová

20 giugno 2019: Praga, Repubblica Ceca. Incontro con l’omologo ceco Miloš Zeman.

25 giugno 2019: Bruxelles, Belgio. Incontro con il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, con il re Filippo del Belgio, e con i rappresentanti slovacchi presso l’UE.

11 luglio 2019: Budapest, Ungheria. Incontro con l’omologo ungherese János Áder.

15 luglio 2019: Varsavia, Polonia. Incontro con l’omologo polacco Andrzej Duda.

24 luglio 2019: Parigi, Francia. Incontro con l’omologo francese Emmanuel Macron.

21 agosto 2019: Berlino, Germania. Incontro con l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier e la cancelliera Angela Merkel.

30 agosto 2019: Vienna, Austria. Incontro con l’omologo austriaco Alexander Van der Bellen.

16 settembre 2019: Kiev, Ucraina. Incontro con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

23 settembre 2019: New York, Stati Uniti. Vertice ONU sul clima e incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

3 ottobre 2019: Lány, Repubblica Ceca. Vertice dei presidenti del Gruppo di Visegrád.

22 ottobre 2019: Tokyo, Giappone. Intronizzazione dell’imperatore giapponese Naruhito.

9 novembre 2019: Berlino, Germania. Celebrazione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino.

12 novembre 2019: Praga, Repubblica Ceca. Celebrazione del 30° anniversario della Rivoluzione di velluto.

3 dicembre 2019: Londra, Regno Unito.Vertice NATO.

23 gennaio 2020: Gerusalemme, Israele. 75° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

27 gennaio 2020: Auschwitz, Polonia 75° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau

16 febbraio 2020: Monaco, Germania. Munich Security Conference. Per la prima volta vi ha partecipato un Capo di Stato slovacco.

10 marzo 2020: Brno, Repubblica Ceca. 100° anniversario dell’adozione della Costituzione della prima Repubblica cecoslovacca.

