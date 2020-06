Prezzi al consumo in aumento del 2% a maggio in Slovacchia

A maggio 2020 l’indice dei prezzi al consumo in Slovacchia è aumentato del 2,0% su base annua e dello 0,3% su base mensile. Il ritmo di aumento annuo registrato ad aprile è stato inferiore al 2,1% di aprile, ma superiore all’1,8% attedo dagli analisti economici. La crescita, dice l’Ufficio slovacco di statistica che ha pubblicato i risultati oggi, è stata principalmente trainata dai prezzi di generi alimentari (frutta, carne, pane e cereali), bevande analcoliche e alcoliche e servizi finanziari (in particolare le commissioni bancarie).

La crescita annua dell’indice dei prezzi per l’istruzione è stata del 5%, i prezzi degli alimenti e bevande analcoliche sono aumentati del 4,8%. Altri aumenti consistenti su base annua sono stati registrati per beni e servizi vari (3,8%), tempo libero e cultura (2,7%), spese per alloggio, elettricità, gas e altri combustibili (2,6%), servizi postali e di telecomunicazione (2%), bevande alcoliche e tabacco (1,5%), cure sanitarie (1,5%). Al contrario, i prezzi nei trasporti sono diminuiti del 7,6%.

In media, nei primi cinque mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, i prezzi al consumo sono aumentati del 2,5% in totale.

L’Ufficio di Statistica avverte che calcoli statistici sull’inflazione ad aprile sono stati significativamente influenzati dalle misure adottate dal governo nell’emergenza della pandemia di COVID-19 e dalle relative chiusure di molte attività, soprattutto commerciali. I prezzi che non è stato possibile rilevare, dice l’ufficio, sono stati sostituiti dai prezzi di altre fonti.

(Red)

Illustr. B.Slovacchia