L’assicuratore sanitario privato Dôvera (Penta) perde la causa contro lo Stato slovacco

La Corte di giustizia dell’Unione europea la causa contro la Slovacchia dell’assicuratore sanitario Dôvera, rigettando la sua contestazione al precedente verdetto del 2014. La compagnia di assicurazioni del gruppo finanziario Penta confutava la legalità delle misure governative adottate a sostegno degli assicuratori di proprietà statale SZP (oggi non più esistente) e VšZP. Secondo Dôvera si trattava di illeciti aiuti di Stato, e nel 2015 aveva contestato la decisione del tribunale, una manovra cui si aggiunse anche l’altra compagnia assicurativa privata, Union. Nel 2018 la corte aveva emesso un verdetto a favore della ricorrente, ma lo Stato slovacco e la Commissione europea avevano presentato ricorso. Ora la questione è definitivamente risolta, con la conferma della decisione del 2014 da parte della Commissione UE.

La Corte di giustizia ha giudicato che il funzionamento della previdenza assicurativa sanitaria statale non può essere considerato “attività economica” ma piuttosto una attività di natura sociale, che anche l’esistenza di una certa concorrenza commerciale nell’ambito del sistema slovacco di assicurazione sanitaria obbligatoria non può snaturare.

Secondo il ministro delle finanze Eduard Heger il verdetto conferma inequivocabilmente che l’assicurazione sanitaria non è un affare ma piuttosto un servizio pubblico. E dunque lo Stato deve prendersi cura, come azionista unico, della propria compagnia assicurativa. Il governo è disposto a parlare della risoluzione dei problemi con il finanziamento dell’assistenza sanitaria, ma è anche necessario esaminare le distorsioni che esistono in questo settore, compreso il metodo di finanziamento, ha detto il ministro. Ha aggiunto che l’intero settore sanitario deve essere riformato, e va messa mano alla riduzione del debito degli ospedali, sostenendo il lavoro del ministero della Salute per sostituire la gestione di strutture sanitarie inefficienti.

Il ministero della Salute, da parte sua, accoglie la notizia come «una grande vittoria per il buon senso e la giustizia», e la decisione della Corte UE va nella direzione auspicata dal governo nel suo programma di mandato per regolare i profitti degli assicuratori sanitari privati. Il ministero sottolinea che il verdetto è sostiene che l’assicurazione sanitaria in Slovacchia è uno strumento di sicurezza sociale e si basa sul principio di solidarietà. Ogni cittadino della Repubblica Slovacca può avere accesso a un’assistenza sanitaria di alta qualità indipendentemente dall’età o dalla posizione sociale, dice il ministero in una nota.

