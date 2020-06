Italia, da oggi 15 giugno parte la Fase 3. Ecco cosa riapre e cosa no

Continuano invece a restare vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali simili: non si può ancora ballare tutti insieme. E ovviamente bisogna continuare a evitare assembramenti. Da oggi si riaprono anche alcune frontiere, per esempio si può andare in Francia, Olanda, Belgio, mentre da domani ci si potrà spostare anche in Germania.

Inoltre, dal 15 giugno riaprono le frontiere europee, anche se ancora con molte . Per esempio quelle con Austria, Germania e Svizzera riapriranno dal 16 giugno, mentre per la Spagna bisognerà aspettare il 30 giugno e per la Francia il primo luglio. La Repubblica Ceca ha inserito l’Italia tra i paesi a basso rischio, mentre la Slovacchia ancora non si pronuncia. Niente da fare, ancora, per le crociere: per le navi italiane si rimanda tutto al 14 luglio. Per quelle straniere si consente l’ingresso nei porti italiani solo ai fini della sosta inoperosa. Ritornano operativi da oggi 25 aeroporti italiani.

( cc by nc nd)

Foto CC0