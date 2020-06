Un anno fa Zuzana Čaputová diventava la prima donna presidente della Repubblica

Il 15 giugno del 2019 Zuzana Čaputová diventava ufficialmente la prima donna presidente della Repubblica Slovacca dopo aver vinto al ballottaggio le elezioni presidenziali con il 58,27% dei voti.

Un volto nuovo nel panorama politico del Paese, ma con solide radici nell’attivimo civico come membro dell’associazione VIA IURIS.

Čaputová si è conquistata la fama di avvocatessa ambientalista, grazie alla sua battaglia contro la discarica abusiva di Pezinok, la sua città natale. E il suo attivismo le è valso, nel 2016, il prestigioso (il Premio Goldman per l’Ambiente).

Un premio al coraggio di una donna e di una madre che ha deciso di sfidare “l’arroganza e la volgarità del potere politico ed economico”, come ha ricordato la stessa Čaputová durante la cerimonia di premiazione. Il suo era un obiettivo ben preciso: tutelare il diritto alla salute della sua comunità, quel grazioso piccolo paesino della Slovacchia occidentale ricco di tradizione vinicola dove la gente non aveva solo iniziato a manifestare difficoltà respiratorie e allergie, ma si ammalava di leucemia otto volte più della media nazionale.

Così il caso della discarica tossica abusiva di Pezinok è arrivato alla Corte europea di Giustizia del Lussemburgo, che ha affermato il diritto dei cittadini di partecipare a decisioni che incidono sull’ambiente in tutta l’UE. Un esempio che “ha dato speranza a molte altre persone che lottano contro sviluppatori di pochi scrupoli”, come ricordato da Čaputová.

Zuzana Čaputová ha dato il suo contributo anche alle manifestazioni di protesta contro la corruzione pubblica, divenute più forti e pressanti dopo l’assassinio del giornalista investigativo Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová.

Priva di esperienza politica, ma non di determinazione e di carisma, Čaputová non solo ha convinto l’elettorato. Ha fin da subito attirato l’attenzione dei media internazionali, per il suo risultato sconvolgente in un’Europa dominata da sovranisti, euroscettici e populisti antimigranti, dando una vera “spallata politica” nel cuore di Visegrad.

Molte sono state le espressioni utilizzate per definirla: la Erin Brockovich della Slovacchia ( ), “l’alternativa liberale al populismo dilagante nell’Europa centro-orientale” ( ), “un’europeista nel fronte di Visegrad” ( ).

Se negli ultimi tempi l’elettorato in vari Paesi ha spesso dato un voto “di pancia”, il messaggio che è uscito dalle urne slovacche lo scorso anno può essere interpretato invece come un forte e cosciente appello al cambiamento. È stato il segnale che la Slovacchia si trovava ad un bivio nel processo di costruzione di uno Stato autenticamente democratico.

L’elezione di Zuzana Čaputová rappresenta molto di più della semplice scelta di una figura istituzionale dotata di poteri essenzialmente “cerimoniali”. Ha offerto la speranza “onesta” di un cambiamento ad elettori ormai stanchi dei giochi di potere e dei vecchi volti di una politica stantía. Lo ha fatto senza ricorrere a promesse irrealizzabili o a roboanti slogan politici, con quel senso della misura e la capacità di astenersi da posizioni conflittuali che l’hanno sempre contraddistinta, nella sua vita professionale prima, nelle sue vesti istituzionali ora.

Al di là delle etichette che le sono state attribuite dalla stampa, e che non descrivono appieno il suo impegno e l’onestà morale delle sue scelte spesso difficili, la presidente Čaputová, cresciuta in una famiglia semplice, è entrata nel cuore delle persone per la sua “empatia”, la capacità cioè di ascoltare la voce della gente, soprattutto i più deboli, e di battersi per i loro diritti.

Lo stato di diritto quale valore imprescindibile dello Stato democratico è sempre stato l’imperativo morale che ha ispirato la sua attività. Anche a costo di alienarsi le simpatie dell’opinione pubblica di orientamento cattolico e conservatore con il suo atteggiamento liberale verso gli omosessuali e le minoranze.

Il sorriso dolce e i modi gentili non traggano in inganno: Zuzana Čaputová ha saputo mostrare determinazione, coraggio e una intima repulsione verso il compromesso. Anche il giorno in cui prese un caffè con l’imprenditore Marian Kočner, che aveva interessi economici in uno dei casi di inquinamento ambientale da lei seguiti.

“Non ha paura di me?” le chiese a bruciapelo Kočner. Paura? No, l’avvocatessa ambientalista, era pronta a combattere e sfidare i poteri forti e i grandi burattinai che muovevano ad arte i loro fili, era decisa a smuovere il fango della palude…

A quali condizioni si sarebbe fermata? Non esistevano condizioni, non potevano essercene, perché il tema della difesa dell’ambiente era troppo importante per Zuzana Čaputová. E non esitò a dirlo a chiare lettere.

No, non aveva paura, ma quella “è stata una delle tazze di caffè più veloci che abbia mai avuto”, avrebbe detto più tardi.

Nella sua azione per la difesa dell’ambiente Zuzana Čaputová ha detto di essere sostenuta da una sorta di preghiera-augurio che rivolge a se stessa, ma che può essere estesa a tutti coloro che si interessano alla “politica” in senso aristotelico, come forma di partecipazione attiva alla gestione della vita civile.

L’augurio di possedere quelle doti di saggezza, umanità e coraggio che fungano da faro per illuminare il cammino quotidiano verso un orizzonte di libertà e rispetto.

“In Slovacchia stiamo ancora apprendendo lezioni di democrazia dopo la caduta del comunismo. Ma in nessun Paese la democrazia funziona bene con il pilota automatico… Non c’è democrazia senza l’impegno di ognuno di noi.”

(Paola Ferraris)

Foto: Zuzana Čaputová (Fb), goldmanprize.org

Za slušné Slovensko (Fb), framevideo YouTube