Il ministro Heger a capo del consiglio di amministrazione della BEI

Il ministro slovacco delle Finanze Eduard Heger (OĽaNO) è stato nominato presidente del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti (BEI), di cui fanno parte i ministri delle finanze dell’UE. Da martedì 9 giugno, Heger ricoprirà l’incarico per i prossimi dodici mesi prendendo il posto dello sloveno Andrej Sircelj. La BEI è la banca dell’Unione europea e il più grande istituto finanziario internazionale, è proprietà congiunta dei paesi dell’UE e la sua missione è sostenere il potenziale dell’Europa nell’occupazione e nella crescita economica, nonché sostenere misure volte a migliorare il cambiamento climatico.

⁉️ POCTA A ÚSPECH PRE SLOVENSKO 🇸🇰Eduard Heger, slovenský minister financií, sa stal predsedom Rady guvernérov Európskej investičnej banky! 💪👍Túto pozíciu, ktorej členmi sú ministri financií EÚ, prevzal na 12 mesiacov. Uverejnil používateľ Utorok 9. júna 2020

«La Banca europea degli investimenti svolge un ruolo unico nel sostenere investimenti a lungo termine volti a migliorare la vita e offrire nuove opportunità in Europa e nel mondo. Sono onorato di essere il nuovo presidente del consiglio dei governatori della BEI e attendo di collaborare con i ministri mie controparti e la BEI, con l’obiettivo di garantire che il potere finanziario e le competenze tecniche della banca sosterranno l’intera Europa, in particolare in questo momento di avversità», ha affermato Heger.

Nel consiglio dei governatori siedono i ministri nominati da ciascuno dei 27 Stati membri dell’UE. Il consiglio stabilisce gli orientamenti per la politica creditizia, in linea con gli obiettivi politici dell’UE, approva relazioni e conti finanziari annuali, decide in merito alla partecipazione della Banca alle operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione europea e all’aumento del capitale azionario della BEI.

(Red)

