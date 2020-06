Niente divieti per i negozi la domenica dopo il voto che in Parlamento ha respinto un emendamento per fermare lo shopping domenicale in Slovacchia. La proposta proveniente dalle fila del partito di estrema destra ĽSNS, sostenuta solo da 35 dei 129 deputati presenti al voto, aveva come obiettivo «riproporre la domenica come giorno di riposo», e «migliorare il modo in cui le famiglie e gli individui vivono nella nostra società».

(Red)