Prolificano in Facebook i gruppi sia italo-slovacchi che italo-cechi

Nella nostra attività editoriale e di informazione ogni giorno ci troviamo davanti qualche nuovo gruppo di italiani che vivono e/o operano e/o hanno degli interessi qui in Slovacchia o all’opposto slovacche e slovacchi legati in qualche maniera all’Italia. Tutti potenziali nostri lettori, quindi, che reciprocamente cerchiamo di attrarci…

Abbiamo cercato di fare una piccola ricerca e abbiamo potuto notare che la comunità italiana sia qui, in Slovacchia, che in Repubblica Ceca, con le dovute proporzioni ovviamente (teniamo conto che la Repubblica Ceca è due volte la Slovacchia, sia come numero di abitanti propri che come presenza di italiani) tende a non fare squadra un’unica, ma alcune volte anzi si presenta in Facebook (in questo caso) con gruppi e pagine aventi addirittura lo stesso nome. Errori? Sicuramente no.

Solo a titolo di curiosità vi diamo delle statistiche sia divise per nazione che per tipo di strumento Facebook usato: pagina, gruppo o addirittura in qualche raro caso profilo personale con nome di gruppo o di pagina.

Questi i gruppi, pagine e profili presi in esame, in entrambe le nazioni, in ordine alfabetico. Ci scusiamo ovviamente se avessimo dimenticato qualcuno, credeteci, non è voluto, ma casuale (rosa slovacchi, azzurro cechi):

I gruppi in Slovacchia:



Di Italiani a Bratislava ce ne son due, entrambi fra i primi sette gruppi veri e attivi, o dove è concesso pubblicare a tutti, ancorché con delle regole, uno fa riferimento a Giorgio Torresi, il secondo a Mauro Zanchetta.

Su BUONGIORNO SLOVACCHIA abbiamo messo un rimando (*) per tre motivazioni:

Il primo gruppo di Buongiorno Slovacchia con più di 4.000 amici è stato trasformato, il giornale non è riuscito a far migrare automaticamente gli amici dal vecchio al nuovo gruppo;

Il gruppo Buongiorno Slovacchia è un giornale quotidiano, quindi un po’ diverso dagli altri gruppi…;

Buongiorno Slovacchia ha anche una sua pagina con 4.254 like: il più delle volte non è detto che il like corrisponda all’adesione al gruppo…

Quindi per concludere la parte dedicata ai gruppi italo-slovacchi:

PRIMO POSTO ASSOLUTO a Italiani a Bratislava (amministratore Giorgio Torresi).

Le pagine in Slovacchia:

Solo un accenno alle pagine:

Qui non ci sono molti commenti da fare, “La Voce della Slovacchia” è ferma da anni, Buongiorno Slovacchia ne ha purtroppo 2 (una vecchia, non più in uso, e una nuova che probabilmente conoscete già tutti. Per le Pagine quindi, non nascondendo l’orgoglio:

PRIMO POSTO ASSOLUTO a BUONGIORNO SLOVACCHIA;

I gruppi e le pagine in Repubblica Ceca:

Non abbiamo fatto distinzione fra gruppi e pagine anche perché i dati si commentano da soli:

PRIMO POSTO ASSOLUTO a Italiani a Praga (amministratori Roberto Tresoro, Andrea Brundu e Maria Grazia Impellizzeri);

(amministratori Roberto Tresoro, Andrea Brundu e Maria Grazia Impellizzeri); SECONDO POSTO (Gruppi) a Italia Praga one way , amministratore Tiziano Marasco, che ha saputo intrecciare magistralmente gruppi e pagina;

, amministratore Tiziano Marasco, che ha saputo intrecciare magistralmente gruppi e pagina; PRIMO POSTO ASSOLUTO (Pagine) a Italiani a Praga e in Repubblica Ceca che fa riferimento sempre a Tiziano Marasco ed è la motivazione perché abbiamo raggruppato gruppi e pagine…

Non voliamo dilungarci di più. Abbiamo voluto fare solo una breve panoramica incoraggiando tutti a scrivere le informazioni facendo molta attenzione alle fake news e alle discriminazioni di ogni tipo.

Libertà di espressione e di informazione prima di tutto: internet in questo è stata una vera e propria rivoluzione, facciamo in modo che resti una conquista al servizio di tutti e comunque

Viva gli italiani ovunque nel mondo !

(Selena Colusso Vio)