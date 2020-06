Il V4 chiede all’UE più equità nella distribuzione di risorse

I quattro paesi di Visegrad sostengono un approccio comune dell’UE alla crisi causata dalla pandemia di coronavirus, ma necessitano di un maggiore senso di fiducia, libertà e giustizia nella ridistribuzione dei fondi. Il primo ministro slovacco Igor Matovič ieri in una conferenza stampa dal castello di Lidice, in Repubblica Ceca, dopo l’incontro dei primi ministri V4, notando che i quattro paesi sostengono «pienamente l’azione comune di tutti gli Stati dell’Unione europea nel tentativo di eliminare gli effetti della più grande crisi economica dalla seconda guerra mondiale».

Nella riunione i premier del V4 (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria) hanno discusso del quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il 2021-2027 e del programma di ripresa (Recovery fund) per aiutare gli Stati membri dell’UE a riavviare le loro economie dopo la pandemia.

I quattro paesi dell’Europa centrale sono «aperti a qualsiasi discussione», ma in quanto Stati membri paritari della comunità europea «devono sentire più fiducia, libertà e giustizia nella distribuzione dei fondi da parte della Commissione europea».

Per quanto riguarda la quantità di fondi a disposizione per la Slovacchia, Matovič ha detto di essere “generalmente soddisfatto”, ma è importante «essere solidali anche con i nostri partner», aggiungendo che la Slovacchia deve rispettare la posizione dell’Ungheria e della Repubblica Ceca, che non vedono la questione in modo così positivo.

Secondo il presidente di turno del V4 Andrej Babiš, i paesi di Visegrad hanno sempre dichiarato di avere interesse a un’Europa forte e un’Europa prospera. Obiettivo comune del V4 è garantire che il prosimo bilancio dell’UE sia adeguatamente impostato, equo e che il piano di recupero post-crisi per il coronavirus SARS-CoV-2 soddisfi le esigenze delle singole economie.

(Red)

Foto vlada.gov.sk