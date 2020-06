Produzione industriale in profondo rosso in aprile: -42%

La produzione industriale in Slovacchia ha subito una forte frenata a causa del coronavirus. In aprile l’indice di produzione è crollato al livello più basso da quando il paese è diventato indipendente nel 1993: -42% su base annua. Molto peggio del -19,6% del marzo 2020 e persino del calo massimo registrato durante la crisi economica del 2009, quando la produzione industriale fu ridotta del 27,5% su base annua e il paese registrò per la prima volta un segno negativo nel Prodotto interno lordo.

A pesare in modo particolare sulla statistica di aprile è stato lo stop alle attività delle quattro case automobilistiche, che dominano l’ambiente industriale della Slovacchia e che hanno chiuso per la maggior parte del mese. La produzione di mezzi di trasporto è precipitata del 78,9% rispetto all’aprile 2019, pubblicati dall’Ufficio di Statistica slovacco. La produzione di auto in Slovacchia nel mese di aprile è stata parti soltanto al 21% del volume prodotto nello stesso mese dell’anno scorso.

Altri settori che in aprile hanno ridotto la propria produzione in maniera consistente: le aziende manifatturiere (-47,4%) e il comparto delle utility di elettricità, gas, vapore e aria condizionata (-3,7%).

Dopo l’aggiustamento stagionale, la produzione industriale è diminuita del 26,6% ad aprile 2020 rispetto al mese di marzo.

(Red)

Foto bratislava-motor-city.com