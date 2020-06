Austria, confine aperto con l’Italia dal 16 giugno

L’Austria il 16 giugno il confine con l’Italia. Resterà invece in vigore un invito alla cautela per la Lombardia. Nell’annunciare la notizia, il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg che «Non parliamo di controlli, ma di autoresponsabilità». Questo significa che dal prossimo martedì Vienna consentirà viaggi in 31 paesi europei, ad eccezione di Svezia, Gran Bretagna, Portogallo e Spagna, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la libera circolazione. Dietro la decisione il pressing di alcune regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, per cercare di agevolare e favorire le aperture delle frontiere, non soltanto dal punto di vista economico e turistico ma anche per i cittadini che vivono a cavallo del confine.

ATTENZIONE: questo non significa che gli italiani possono entrare in Slovacchia. Al momento Bratislava mantiene chiuso il confine agli italiani, mentre ha aperto con altri 19 paesi.

(Red)

Foto cc by sa