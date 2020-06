I “Sanpaoloni” di San Cataldo (CL), Sicilia, nuova emissione italiana

i “SANPAOLONI” di S.Cataldo (CL) – con sovrariportato il nuovo francobollo

San Cataldo (CL): il Comune

Il Comune di San Cataldo, Provincia di Caltanissetta, Regione Sicilia, ha una Superficie di 76,65 Kmq, 23.727 abitanti (“sancataldesi”).

Per chi volesse saperne di più questo è il link ufficiale del

San Cataldo sorge in una zona collinare interna siciliana, posta a 625 metri s.l.m., che si estende a nord del centro abitato, tra i comuni di Serradifalco, Mussomeli, Caltanissetta, collocato all’interno del comprensorio dell’altopiano Solfifero Siciliano, un’antica area mineraria.

Dista 63 km da Agrigento, 9 km da Caltanissetta, 50 km da Enna, 150 km da Ragusa.

È attraversato da un solo fiume, il “Salito“, formato da sorgenti che nascono dalle falde del Monte Schiavo presso il paese di Santa Caterina Villarmosa. L’abitato si estende nell’altopiano sito tra Portella del Tauro e Babbaurra, ricco di pozzi d’acqua parzialmente potabili.

I “Sampaoloni”

Foto tratta da Facebook :

I “Sampaoloni” (in dialetto sancataldese “Sampauluna“) sono giganti processionali realizzati in cartapesta, alti 3 metri, che raffigurano gli undici apostoli (fra loro manca “Giuda“). Danno vita al tradizionale incontro di Gesù Risorto con la Madonna e la Maddalena che si svolge la domenica di Pasqua.

Per far capire meglio troverete in fondo all’articolo un video, che li descrive.

Il video è stato realizzato dall’ , che da quasi 40 anni li custodisce e li detiene:

Un francobollo per i ”Sanpaoloni” di San Cataldo

Il 5 giugno 2020 è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Festività” dedicato ai “Sanpaoloni” di San Cataldo, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 €.

La tiratura del valore postale è di 500.000 esemplari.

I fogli sono da quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Il francobollo mostra appunto la sfilata dei Sanpaoloni con i giganti processionali di cartapesta; sullo sfondo, la chiesa del Santissimo Rosario con l’adiacente torre civica, mentre in primo piano un uomo e una donna assistono alla sfilata.

L’annullo speciale “primo giorno di emissione” è stato ovviamente apposto dall’ufficio postale di San Cataldo.

Bozzetto a cura di Isabella Castellana.

Le Poste Italiane hanno comunicato che il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito .

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15 €.

A titolo di curiosità: questo è il secondo francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Festività” che viene emesso quest’anno. Il 20 febbraio 2020 venne emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un valore dedicato al “Carnevale di Pont-Saint-Martin“, per la sua 110° edizione…, di cui però ne parleremo un’altra volta…

(Foto “Sanpaoloni” – Wikimedia Commons – Author: Crilat)

(Cartina geografica: en.wikipedia.org)