Webinar gratuito Sario: Finlandia e Slovacchia, soluzioni per Industria 4.0

Finlandia e Slovacchia: due paesi e la loro esperienza nel campo delle soluzioni per l’Industria 4.0 per fabbriche moderne con i propri approcci in cooperazione tra industria, ricerca e piccole imprese innovative. L’Agenzia slovacca per gli investimenti e lo sviluppo commerciale SARIO e Business Finland invitano a un webinar internazionale gratuito SLOVAK – FINNISH Industry 4.0 DAY incentrato sulla condivisione di queste conoscenze ed esperienze direttamente da esperti di rinomate aziende di entrambi i paesi.

Un webinar gratuito il 17 giugno 2020 alle 10:00. Registrazione entro il 16 giugno.

Una opportunità per conoscere gli approcci alla produzione all’interno di Industry 4.0 di aziende globali come Nokia, Volkswagen, Matador e possibili nuove soluzioni per fabbriche direttamente da aziende innovative come AirFaas, CEIT, Cimcorp, Photoneo, Confidex, Predictive Data Science, Remion.

