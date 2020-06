2020, il grande balzo indietro dell’economia mondiale

Nel 2020 faremo tutti un grande balzo all’indietro: a causa della pandemia, che finora ha contagiato circa 7 milioni di persone, il prodotto interno lordo (PIL) globale dovrebbe contrarsi del 5,2. E il calo più evidente, previsto al -9,1%, sarà quello dell’area euro. Mai così tanti paesi avevano sperimentato una recessione del genere dal 1870. “Un colpo devastante per l’economia mondiale” lo ha definito David Malpass, presidente della Banca mondiale, che rivede al ribasso le stime del Fondo monetario internazionale (FMI) che del 3%. La flessione sarà tra le peggiori degli ultimi 150 anni, superata solo dalla Grande Depressione degli anni ‘30 e dai periodi successivi ai due conflitti mondiali. “C’è bisogno di idee di per rilanciare l’economia, e presto. Altrimenti milioni di persone potrebbero sprofondare in condizioni di estrema povertà” avvertono gli esperti secondo cui le persone in povertà estrema potrebbero aumentare tra i 70 e i 100 milioni entro la fine dell’anno.

Capitale umano a rischio?

la pandemia da coronavirus e il conseguente lockdown ha avuto un impatto negativo sulla crescita nonostante le misure di aiuto finanziario senza precedenti varate da governi e banche centrali. Per gli esperti si tratta della la crisi più grave degli ultimi 150 anni, che provocherà un calo consistente di Pil nel 90% dei 183 paesi presi in esame. Il colpo sarà più duro per i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti: ci saranno più poveri e la chiusura delle scuole e la difficoltà di accesso all’assistenza sanitaria di base “avrà ripercussioni, sul lungo periodo, anche sullo sviluppo del capitale umano”. Se infatti le economie più avanzate dovrebbero contrarsi del 7% nel 2020, quelle dei mercati emergenti subiranno . “La comunità globale deve unirsi per costruire una ripresa quanto più solida possibile, ed impedire a più persone di cadere nella povertà” ha sottolineato Ceyla Pazarbasioglu, vice presidente dell’Equitable Growth, Finance and Institutions della Banca Mondiale.

Foto lorenzoc/CC0