Annuncio di Matovič: frontiere aperte adesso con 19 paesi

Il primo ministro Igor Matovič in una conferenza stampa insieme a direttore sanitario del paese Ján Mikas che la libera circolazione sarà estesa ad altri 16 paesi, portando a 19 il totale degli Stati con cui la Slovacchia avrà le frontiere aperte. Il consiglio di esperti dell’unità di crisi centrale ha ritenuto sicuro i movimenti delle persone tra i paesi interessati.

Oltre a Repubblica Ceca, Austria e Ungheria, con i quali già era stato siglato la scorsa settimana l’accordo reciproco di aperture, ora si aggiungono – con validità da oggi – Germania, Liechtenstein, Svizzera, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Cipro, Malta, Estonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Islanda.

Slovensko otvorí hranice s ďalšími šestnástimi krajinami, ktoré konzílium odborníkov označilo ako bezpečné 👇 Uverejnil používateľ

I viaggi verso e da questi paesi sono dunque possibili senza restrizioni e in tutte le forme di trasporto, che sia in auto, autobus, treno o aereo. Dalla mattina di domani 10 giugno i cittadini di questi paesi che entrano in Slovacchia non dovranno sottostare alla quarantena obbligatoria di 14 giorni. Tuttavia, non sono stati siglati accordi bilaterali con tutti i paesi, quindi i cittadini devono sempre verificare le condizioni del paese verso cui si stanno recando.

Di fatto, secondo Matovič, «La quarantena di Stato obbligatoria e la cosiddetta quarantena intelligente (eKaranténa) vengono abolite e la quarantena domestica volontaria viene imposta solo per le persone provenienti da paesi diversi da questi 19 paesi sicuri», ha spiegato il primo ministro. Il direttore sanitario della Repubblica Slovacca Ján Mikas ha comunque esortato tutti coloro che entrano o rientrano in Slovacchia a contattare l’ufficio sanitario pubblico regionale, andare in isolamento domestico e chiedere di essere testati per il Covid-19.

(La Redazione)

Foto /igor.matovic.7