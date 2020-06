Rilasciato il direttore generale di D4R7 Construction, sarà perseguito in libertà

Il tribunale regionale di Bratislava lunedì ha deciso di rilasciare in libertà vigilata Michael H., il direttore generale del consorzio D4R7 Construction che sta realizzando la tangenziale autostradale D4 / R7 intorno a Bratislava. L’uomo, cittadino tedesco, accusato di reati ambientali insieme al suo predecessore spagnolo che non è da tempo in Slovachia, sarà perseguito a piede libero. Viene dunque respinto il ricorso del procuratore incaricato contro la decisione del tribunale distrettuale di Bratislava III della scorsa settimana.

Michael H. era stato arrestato durante l’operazione di polizia “Konateľ” di fine maggio. Gli imputati sono accusati di estrazione illegale di materiali da utilizzare nella costruzione della circonvallazione di Bratislava, causando danni ambientali per un importo di 12,5 milioni nella zona di Žitný ostrov, la maggior riserva di acqua potabile della Slovacchia. Il fatto sarebbe avvenuto in un sito nel sobborgo Jánošíková nel comune di Dunajská Lužná. Nel corso dell’operazione Konateľ la polizia ha congelato valori della società per l’ammontare di 12,2 milioni di euro e sequestrato diversi beni immobili.

La polizia afferma che sulla costruzione della tangenziale di Bratislava sta indagando su nove casi penali, che si riferiscono all’attività criminale di gestione illegale dei rifiuti, minacce e danni all’ambiente, nonché criminalità fiscale e patrimoniale.

(Red)

Foto D4R7.com