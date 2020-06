Oggi 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi, nuova emissione italiana

Oggi ricorre il 100 anniversario della nascita del grande Alberto Sordi, conosciuto con molti appellativi derivanti dalle sue fantastiche interpretazioni; chi non lo ricorda come “Il medico della mutua” o come “Marchese del Grillo” o come “il vigile urbano”, o l’americano de Roma… e potremmo continuare, ma sull’attore potete leggere l’articolo che abbiamo pubblicato oggi “100 anni fa nasceva Alberto Sordi, maschera dell’italiano del boom economico“.

Le Poste Italiane comunicano che oggi, 15 giugno, viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato ad Alberto Sordi, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.

DESCRIZIONE

Valore: tariffa B.

Tiratura: quattrocentomila esemplari.

Vignetta: raffigura un ritratto di Alberto Sordi, tra i più grandi interpreti della

commedia all’italiana; in alto si staglia la sua firma preceduta dalla consueta

dedica che Sordi era solito scrivere a chi gli chiedeva un autografo

“CARAMENTE”. Completano il francobollo la leggenda “ALBERTO SORDI”,

le date “1920 – 2003”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzettista: Claudia Giusto.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Colori: sei.

Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Grammatura: 90 g/mq.

Supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Formato carta: 30 x 40 mm.

Formato stampa: 26 x 40 mm.

Formato tracciatura: 37 x 46 mm.

Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Nota: la foto di Alberto Sordi, da cui è ricavato il ritratto, è utilizzata per gentile

concessione della Fondazione Alberto Sordi.

A titolo di curiosità: questo è il secondo francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” che viene emesso quest’anno. Il 20 gennaio 2020 venne emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un valore dedicato a un’altro grande del cinema mondiale “Federico Fellini“, nel centenario della nascita…, di cui però ne parleremo un’altra volta…

