Protezione della natura: giardino botanico UPJŠ a Košice – magnolia a fiore grande

Oggi, 17 giugno 2020, nuova emissione delle Poste slovacche (POFIS) di un francobollo dedicato alla “magnolia grandiflora“, albero sempreverde presente fra le tante specie nel “Giardino botanico UPJŠ di Košice“. Il francobollo fa parte della serie: “Protezione della natura“.

L’esperto filatelico prof. Mons. Pavol Mártonfi, ha fatto la seguente presentazione:

<Nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, in Slovacchia furono istituite nuove università, tra cui l’Università di ingegneria agraria e forestale di Košice, dove il più grande giardino botanico della Slovacchia fu istituito nel 1950, coprendo un’area di oltre 30 ettari. Dopo che l’università si trasferì fuori da Košice, il giardino botanico rimase al suo posto e in seguito, dal 1964, divenne parte permanente dell’Università Pavel Jozef Šafárik. Allo stato attuale, il settantenne Orto Botanico di UPJŠ a Košice è un luogo di lavoro scientifico e pedagogico dell’università e compie la sua missione nell’educazione degli studenti della Facoltà di Scienze, ma anche degli studenti delle scuole primarie e secondarie, nonché la missione del posto di lavoro scientifico in botanica e conservazione della natura e culturale e sociale istituzioni della Slovacchia orientale.

La caratteristica dominante dell’ingresso al giardino botanico è stata per molti anni un enorme esemplare di Magnolia grandiflora. È originariamente una pianta sempreverde dalle regioni sud-orientali degli Stati Uniti. È una specie che è anche inclusa nella lista rossa delle piante in via di estinzione dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (IUCN). Al momento della fioritura, i suoi impressionanti fiori bianco crema brillano su uno sfondo di grandi foglie verde scuro. Gli esemplari più grandi di questa pianta nella sua terra natia raggiungono un’altezza di oltre 35 metri, quindi non sorprende che questi maestosi alberi siano diventati anche la pianta statale di due stati degli Stati Uniti, Louisiana e Mississippi. Grazie alla sua bellezza, la magnolia a fiore grande viene coltivata in parchi e giardini botanici di tutto il mondo. La specie è nota in oltre 70 varietà coltivate, molte delle quali sono anche resistenti al gelo, pertanto, è possibile coltivarlo anche nelle zone più fredde. La magnolia è un bellissimo albero che merita sicuramente la nostra attenzione e ammirazione.>

Francobollo

Caratteristiche del francobollo:

Numero di emissione: 715;

Dimensioni: 44,4 x 54,4 mm;

Valore facciale: 2,80 €;

Tipo di stampa: Rotocalco da lastra piana in combinazione con offset;

Numero esemplari: 50.000;

Tipo di emissione: ordinaria;

Autore del disegno artistico: Igor Benca;

Incisore: Rudolf Cigánik;

Tipografia: Tiskárna Hradištko, s.r.o.;

Data di emissione: 17 giugno 2020.

Oltre al francobollo base la Slovacchia ha pubblicato, come fa in molte occasioni:

Foglio commemorativo:

Caratteristiche del foglietto:

Numero di emissione: 715;

Valore facciale: 2,80 €;

Tipografia: Tiskárna Hradištko, s.r.o.;

Tipo di stampa: Rotocalco da lastra piana in combinazione con offset;

Numero esemplari: 50.000.

Foglietto in miniatura:

Caratteristiche del foglietto in miniatura:

Numero di emissione: 715;

Valore facciale: 2,80 €;

Tipografia: Tiskárna Hradištko, s.r.o.;

Tipo di stampa: Rotocalco da lastra piana in combinazione con offset;

Numero esemplari: 50.000.

Busta FDC:

Caratteristiche della busta FDC:

Numero di emissione

Valore facciale: 2,80 €;

Tipografia: Tiskárna Hradištko, s.r.o.;

Tipo di stampa: Rotocalco da lastra piana;

Numero esemplari: 3.000;

Prezzo di vendita: 3,70 €.

Cartolina ricordo:

Caratteristiche della cartolina ricordo:

Numero di emissione: 120 CM 715/20;

Numero esemplari: 1.300;

Prezzo di vendita: 0,96 €.

Stamane abbiamo girato invano tutta Bratislava per trovarne almeno un francobollo o un foglietto o una cartolina… ma nulla da fare.

