L’assicuratore VšZP ha infranto la legge sugli appalti per favorire Bonul

La compagnia statale di assicurazioni sanitarie Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) violò la legge sugli appalti pubblici quando nel 2015 concesse contratti per servizi di sicurezza all’impresa Bonul del noto uomo d’affari Miroslav Bödör. Si è così concluso da 1,3 milioni più Iva svolto dall’Ufficio per gli appalti pubblici (ÚVO), che ieri ha reso note le proprie conclusioni.

Secondo il presidente di ÚVO Miroslav Hlivák, tra le irregolarità riscontrate viene in particolare evidenziato un blocco sul fornitore di tali servizi, ovvero «uno stato indesiderato di esclusività … efficace nella dipendenza futura da un’unica fonte». Inoltre, la società VšZP ha inserito in un’unica gara d’appalto diversi elementi che avrebbero potuto essere oggetto di gare separate, impedendo di fatto ad altre società di presentare una offerta specifica per ognuno dei servizi richiesti. Infine, la gara di VšZP prevedeva requisiti in base a una legge che non era più valida al momento della sua realizzazione.

L’audit è stato svolto a seguito di una denuncia dell’allora deputata Lucia Ďuriš Nicholsonová di SaS, eletta l’anno scorso al Parlamento europeo.

La famiglia Bödör è considerata vicina al partito Smer-SD. Nei passati governi guidati da Smer ha ottenuto numerosi e lucrosi contratti con diverse istituzionoi. Già nel 2018 la fondazione Zastavme korupciu (Fermiamo la corruzione) aveva all’ÚVO per chiedere la revisione di 26 appalti per un valore complessivo di un miliardo di euro che secondo la fondazione potevano essere stati condotti con un “approccio discriminatorio”, concedendo vantaggi alla società di sicurezza Bonul. Miroslav Bödör è amico di ministri e funzionari del partito Smer-SD, oltre che dell’ex primo ministro Robert Fico, ed è parente dell’ex potente e chiacchierato capo della polizia Tibor Gašpar. Il nome della famiglia (oltre a Miroslav agisce anche il figlio Norbert) è apparso negli articoli del giornalista assassinato Ján Kuciak riguardo alle frodi presso l’Agenzia di pagamento agricola (PPA), istituzione che si occupa delle sovvenzioni nel settore agricolo. Quando un ex dipendente di Bonul fu nominato nel consiglio delle Poste slovacche, società a capitale statale, la società di sicurezza ottenne una gara pubblica da 27 milioni di euro che fu criticata dal successivo direttore generale. Norbert Bödör è stato tirato in ballo dalle chat criptate scambiate con Marián Kočner, che attraverso l’oligarca era arrivato a controllare funzionari di polizia e presumibilmente a controllare l’andamento delle indagini nei casi giudiziari che lo riguardavano. L’attuale primo ministro Igor Matovič, come deputato dell’opposizione, nella scorsa legislatura aveva criticato l’allora primo ministro Robert Fico (Smer-SD) per essere comparso più volte alle feste di Natale della società Bonul, e di avere “nutrito” la ditta con grasse commissioni statali.

(Red)