Riapertura scuole, presente il 63% degli alunni delle elementari

Nella prima settimana di rientro in classe (per i bimbi delle materne e fino alla quinta elementare) dopo che il governo ha revocato la chiusura per coronavirus introdotta a metà marzo, e l’80,6% degli asili. Lo ha comunicato il ministero dell’istruzione, che tuttavia ammette che solo il 63% degli alunni delle elementari e il 50% dei bambini negli asili si sono presentati alle lezioni dal vivo dopo 11 settimane di astinenza. Il governo aveva lasciato ai genitori la decisione se portare o meno a scuola i bambini, cercando tuttavia di garantire le massime misure di sicurezza per chi rientrava in classe.

In numeri reali parliamo di 2.265 scuole materne e 1.867 scuole elementari, che hanno registrato la presenza rispettivamente di circa 70.000 bambini e 170.000 alunni dalla prima alla quinta classe. Questi numeri hanno tuttavia superato le aspettative iniziali del ministero, che aveva stimato un 60% di presenze negli asili e l’80% nelle scuole.

Nella regione di Žilina si è registrato il maggior interesse nella frequenza degli asili, con il 98,5% di presenti, mentre la regione di Prešov si è distinta per il minor numero di bambini a scuola nel mese di giugno “di recupero”, il 35,8%.

Quanto alle scuole elementari, se la regione di Prešov conferma il record negativo con solo il 74,8% di istituti aperti, quella di Trenčín rasenta invece la perfezione: ben il 99,5% delle strutture sono state aperte. Con pochi decimi in meno, entrambe il 98,3%, seguono le regioni di Žilina e Bratislava.

Le scuole che hanno deciso di non riaprire, 667 materne e 236 elementari, lo hanno fatto principalmente per ragioni di spazi e capacità operative e di personale insufficienti.

(Red)

Foto FB