Italia, non c’è obbligo di seggiolini anti abbandono per italiani Aire e stranieri

Poco prima che il governo italiano decidesse di chiudere il paese (e chiudere la gente in casa) per bloccare l’epidemia di Covid-19 è entrata in vigore (il 6 marzo) la nuova norma che obbliga chi ha bambini sotto i 4 anni a dotarsi di seggiolini anti abbandono. Chi non ottempera rischia sanzioni salate (art. 172 del Codice della Strada), da 81 ai 326 euro (che si riducono a 56,70 per pagamenti entro 5 giorni), oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. .

Tuttavia, l’obbligo non sussiste per i connazionali residenti all’estero iscritti all’AIRE, il registro degli italiani all’estero, che possono guidare in Italia un veicolo con targa estera senza dovere installare il dispositivo. Lo stesso vale per i cittadini stranieri che si trovano in Italia con il loro autoveicolo estero per lavoro o vacanza.

(Red)

Foto rhonda_jenkins CC0