Pensioni, Sulík: accordo vicino sulle tredicesime, discussione sul tetto dell’età pensionabile

Secondo il vice primo ministro liberale per l’Economia Richard Sulík (SaS) la coalizione sarebbe vicina ad un accordo in merito alla tredicesima delle pensioni introdotta dall’ex governo pochi giorni prima delle elezioni generali di febbraio. Il ministro lo ha detto ieri al programma “V politike” del canale televisivo privato TA3, non aggiungendo ulteriori dettagli, che a suo dire sono esclusiva del primo ministro o del ministro del lavoro. Sulík ha ricordato che il governo sta inoltre aspettando una decisione della Corte costituzionale sulla mozione della presidente Čaputová sulla legittimità dell’approvazione del provvedimento con procedura parlamentare accelerata.

Il ministro ha affermato di non essere contrario alla tredicesima mensilità per i pensionati, e ha detto che la coalizione si appresta anche a discutere la questione del tetto dell’età pensionabile di 64 anni fissato dalla maggioranza nella scorsa legislatura. Come ha sottolineato, per farlo serve una maggioranza costituzionale, vale a dire 90 voti su 150. Si tratta di un numero che è nelle possibilità dell’attuale maggioranza, ma non c’è una visione comune sul tema tra le parti più liberali e quelle più conservatrici della coalizione. Sulík si è detto convinto che il tetto a 64 anni dell’età pensionabile «causerà enormi difficoltà economiche, poiché creerà un debito nascosto implicito di centinaia di milioni di euro che si sobbarcheranno i nostri figli», ha detto. Sul tetto si erano espresse in passato anche entità internazionali come l’Ocse.

Ha poi ribadito la sua posizione per bloccare il salario minimo agli attuali 580 euro al mese, quindi congelando per quest’anno l’usuale aumento annuale. Al proposito ha già presentato la sua proposta al consiglio della coalizione.

(Red)

Foto Fb/MHSR