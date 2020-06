A un anno dalla nomina, la presidente Čaputová rimane molto popolare

A quasi un anno dalla sua nomina, il 15 giugno 2019, la presidente Zuzana Čaputová rimane in testa per popolarità tra le personalità della politica in Slovacchia (lo era già anche prima dell’insediamento). Un recente sondaggio realizzato nella terza settimana di maggio di TV Markíza mostra che quasi tre quarti degli slovacchi sono soddisfatti della presidente.

Il 73,6% degli oltre mille intervistati ha dichiarato di essere molto o piuttosto soddisfatto delle prestazioni di Čaputová da capo dello Stato, mentre quasi il 21,6% si è dichiarato non molto soddisfatto. Dai risultati si evince che il sostegno alla presidente è elevato anche tra gli elettori dei partiti di opposizione Smer-SD e Kotlebovci-Partito popolare Nostra Slovacchia (ĽSNS) di estrema destra.

Lo stesso sondaggio fatto sulla pagina Facebook del programma “Na telo” ha visto un livello di soddisfazione dell’83% sulle quasi 10mila risposte ottenute.

STE SPOKOJNÝ S PREZIDENTKINOU SPRÁVOU O STAVE REPUBLIKY?Prezidentka Zuzana Čaputová v parlamente predniesla svoju prvú… Uverejnil používateľ

(La Redazione)

Foto prezident.sk